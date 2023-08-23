Новичок Шахтера Азаров: Я поддерживаю Украину и буду делать для клуба все, что в моих силах

Новичок "Шахтера" грузинский защитник Иракли Азаров поделился первыми впечатлениями от перехода в украинскую команду.

- Иракли, добро пожаловать в семью "оранжево-черных"! Только что ты провел свою первую тренировку с "горняками". Как прошло знакомство с командой?

- Это было невероятно, потому что я знаю, какой хорошей командой является "Шахтер". Моя первая тренировка прошла очень хорошо. Продолжаю двигаться вперед и наслаждаюсь своим новым домом.

- Когда впервые узнал, что тобой интересуется "Шахтер", какие у тебя были мысли и что стало ключевым в принятии предложения дончан?

- Прежде всего, здесь играет мой друг Георгий Гочолеишвили, я знаю его очень долго. Также на мое решение повлияло желание играть в Лиге чемпионов и развиваться, ведь я знаю, что "Шахтер" имеет большую историю и может предложить много возможностей. Поэтому я приложу максимум усилий в работе с командой, чтобы продолжать движение вперед.

- Кстати, о Георгии Гочолеишвили. Что он тебе рассказывал перед трансфером?

- Когда он узнал о заинтересованности со стороны "Шахтера", то позвонил мне и рассказал, какая здесь сейчас ситуация. Я поговорил со своей семьей, с друзьями, женой, и было принято решение приехать сюда, в мой новый дом.

- Следил ли ты за матчами "Шахтера"? Что можешь сказать о команде?

- Я знаю, что пришел новый тренер, поэтому, считаю, мы будем очень сильной командой. Будем становиться лучше с каждым днем, с каждой игрой. По моему мнению, мы сделаем все возможное.

- Какими своими сильными качествами ты можешь помочь команде?

- Думаю, что самым большим плюсом у меня есть техника, однако немного надо подтянуть физическую форму. Но я здесь именно для этого - становиться лучше с каждым днем.

- Тот факт, что на поле с Георгием Гочолеишвили вы хорошо знаете друг друга, поможет тебе быстрее адаптироваться?

- Конечно, роль Георгия в моей адаптации будет очень значительной, ведь он здесь уже семь или восемь месяцев и поможет мне.

- Под каким номером будешь играть и почему?

- В "Шахтере" у меня будет номер 16. Я начинал свою профессиональную футбольную карьеру под этим номером в "Динамо" (Тбилиси), поэтому здесь продолжу играть под ним.

- Не боялся ехать в Украину, где сейчас идет полномасштабная война?

- Да, были опасения, но Георгий рассказал мне о ситуации в Украине. Я знаю, что опасность есть, что люди не могут жить нормальной жизнью. Но клуб заботится о нашей безопасности. Конечно, я поддерживаю Украину и буду делать для "Шахтера" и своей новой семьи все, что в моих силах.

- У нас очень много украинских болельщиков, возможно, ты хотел бы им что-то сказать?

- Вперед, Украина! Слава героям! Слава Украине!