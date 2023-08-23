Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хлань: Контракта с Зарей уже не существует, нет никаких препятствий зарегистрироваться за новый клуб
Игрок ищет себе новый клуб
instagram.com/maks.khlan
Экс-хавбек "
– На каком этапе сейчас ваш спор с "Зарей" относительно контракта?
– Мой адвокат подал заявление в Палату по разрешению споров УАФ. Судебный процесс начался. Пока это все, что я могу сказать.
– Может ли вас сейчас зарегистрировать какой-то европейский клуб, учитывая юридические тонкости по вашему контракту?
– Вы имеете в виду контракт с "Зарей"? Его уже не существует, я его разорвал из-за грубого нарушения моих прав и интересов. Технически нет никаких препятствий зарегистрироваться за новый клуб.
Популярное сейчас
- В России разбился самолет с Пригожиным на борту, - РосСМИ. ВИДЕО
- Спартак Трнава - Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- Кубок Украины. Виктория переигрывает ЛНЗ, Металлист 1925 идет дальше
- Луческу: Я очень зол после матча. Сейчас мы ищем кандидатов на усиление центра защиты
- Самая сексуальная женщина-арбитр в мире сводит с ума фанатов кадрами в бикини на пляже. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена аргентинской звезды Днепра-1. ФОТО