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Хлань: Контракта с Зарей уже не существует, нет никаких препятствий зарегистрироваться за новый клуб

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Игрок ищет себе новый клуб

Хлань: Контракта с Зарей уже не существует, нет никаких препятствий зарегистрироваться за новый клуб

instagram.com/maks.khlan

Новина українською

Экс-хавбек "Зари" Максим Хлань, который летом расторг контракт с луганским клубом в одностороннем порядке, рассказал о том, на каком этапе находится его спор с луганским клубом.

– На каком этапе сейчас ваш спор с "Зарей" относительно контракта?

– Мой адвокат подал заявление в Палату по разрешению споров УАФ. Судебный процесс начался. Пока это все, что я могу сказать.

– Может ли вас сейчас зарегистрировать какой-то европейский клуб, учитывая юридические тонкости по вашему контракту?

– Вы имеете в виду контракт с "Зарей"? Его уже не существует, я его разорвал из-за грубого нарушения моих прав и интересов. Технически нет никаких препятствий зарегистрироваться за новый клуб.

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В статье: Заря (Луганск) Максим Хлань
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Комментарии (1)
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Грязный Гаррик (C)
23.08.2023 в 22:10
в ЛНЗ иди...
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