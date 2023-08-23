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ЛНЗ возглавит Олег Дулуб, - СМИ
Клуб быстро нашел замену Ковпаку
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Стало известно, кто заменит Александра Ковпака, который был уволен с поста главного тренера черкасского ЛНЗ.
Как сообщает ТаТоТаке, главным тренером команды станет Олег Дулуб.
Он уже прибыл в Черкассы и завтра о назначении будет объявлено официально.
Напомним, что в Украине белорусский специалист известен по работе с "Карпатами", "Черноморцем" и "Львовом". Именно "Львов" был его был последней командой, которую он покинул в марте 2023 года.
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