ЛНЗ возглавит Олег Дулуб, - СМИ

Стало известно, кто заменит Александра Ковпака, который был уволен с поста главного тренера черкасского ЛНЗ.

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Как сообщает ТаТоТаке, главным тренером команды станет Олег Дулуб.

Он уже прибыл в Черкассы и завтра о назначении будет объявлено официально.

Напомним, что в Украине белорусский специалист известен по работе с "Карпатами", "Черноморцем" и "Львовом". Именно "Львов" был его был последней командой, которую он покинул в марте 2023 года.