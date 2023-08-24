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Сабо: Лалатович пришел в Зарю, потому что другие команды его просто не взяли
Йожеф Йожефович не понимает такого назначений
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо критически отнесся к назначению главнм тренером "
"Я вообще не понимаю, почему назначили Лалатовича. В Украине есть хорошие молодые тренеры, хорошо работавшие, но на них не обращающие внимания. Это Юрий Скрипник и Дмитрий Михайленко. Я тренировал их и могу сказать, что они с характером и могут поставить игровую дисциплину.
Лалатович не умеет ставить игру в обороне, серб хочет играть в открытый футбол, но у "Зари" нет качественных игроков для атакующей тактики. Ему будет тяжело, думаю, Лалатович в "Заре" долго не задержится. Он не столь большой тренер. Лалатович пришел в "Зарю", потому что другие команды его просто не взяли", - заявил Сабо.
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