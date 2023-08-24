Александрия объявила о подписании воспитанника Шахтера

"Александрия" объявила о подписании контракта с полузащитником Артуром Микитишиным. Соглашение рассчитано на три года - до 31 мая 2026 года.

Артур является воспитанником академии "Скала". В 2019 году перешел в молодежную академию "Шахтер", однако за первую команду дончан так и не дебютировал. В сезоне 2020/21 годов выступал за юношескую и молодежную команды "горняков".

Также он успел поиграть на правах аренды за "Мариуполь", венгерский "Керюлети" и "Кривбасс". На его счету 6 поединков за сборную Украины U-19.

Дебют 20-летнего Микитишина за "Александрию" может состояться 26 августа, когда "горожане" сыграют дома против "Полесья".