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Александрия объявила о подписании воспитанника Шахтера
Хавбек заключил контракт на три года
Фото: ФК Олександрія
"Александрия" объявила о подписании контракта с полузащитником Артуром Микитишиным. Соглашение рассчитано на три года - до 31 мая 2026 года.
Артур является воспитанником академии "Скала". В 2019 году перешел в молодежную академию "Шахтер", однако за первую команду дончан так и не дебютировал. В сезоне 2020/21 годов выступал за юношескую и молодежную команды "горняков".
Также он успел поиграть на правах аренды за "Мариуполь", венгерский "Керюлети" и "Кривбасс". На его счету 6 поединков за сборную Украины U-19.
Дебют 20-летнего Микитишина за "Александрию" может состояться 26 августа, когда "горожане" сыграют дома против "Полесья".
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