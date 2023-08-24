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Дулуб прокомментировал слухи о возможности возглавить ЛНЗ

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Белорусский тренер заинтересован в работе в УПЛ

Дулуб прокомментировал слухи о возможности возглавить ЛНЗ

shakhtar.com

Новина українською

Бывший тренер "Львова" Олег Дулуб прокомментировал информацию в СМИ о том, что он возглавит черкасский "ЛНЗ".

– Олег Анатольевич, у нас есть информация, что вас назначают главным тренером "ЛНЗ". Можете подтвердить или опровергнуть?

Пока что подтвердить не могу. Подписание контракта всегда любит тишину. Думаю, я сказал больше, чем достаточно. Я заинтересован в работе в украинской Премьер-лиге, мне очень нравится УПЛ. Я прикипел сердцем к украинскому чемпионату.

– Почему вам интересно работать в УПЛ, ведь уровень нашего чемпионата очень упал?

Он упал только из-за оттока легионеров. В предыдущие мои заходы было очень интересно работать, вспоминаю тренерские противостояния, праздник школ из-за большого количества иностранцев.

Когда я работал в Беларуси, то мне очень нравились еврокубки - это был супердрайв для меня. Я рос как тренер. В УПЛ было нечто похожее: много тренеров-иностранцев, которые приносят свои идеи в украинский футбол.

Падение уровня - это временное явление, потому что футбол сейчас не на первом месте в стране из-за войны. Надеюсь, что со временем все наладится.

– Как я понял, есть вариант, что мы вас увидим в УПЛ в первой части сезона?

Я очень на это надеюсь и готов рассматривать все возможные варианты. Время прошло, я немного отдохнул и готов приступить к работе, - признался Дулуб.

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В статье: Олег Дулуб ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
футбол

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