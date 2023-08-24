Луческу: Как только Саудовская Аравия не сможет добиваться успеха со сборной, они сдадутся

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу рассказал, почему, по его мнению, Саудовская Аравия сейчас вкладывает огромные средства в футбол, и намекнул, что у него было предложение от местного "Аль-Насра", в рядах которого выступает звездный португалец Криштиану Роналду.

"Зачем мне ехать в Саудовскую Аравию? Я ценю эмоциональное измерение и ответственность гораздо больше, чем финансовые интересы. Поэтому я не поехал в "Аль-Наср". Я мог бы перейти в "Фенербахче", но и им сказал "нет". Мне нужно закончить то, что я должен сделать, если смогу, поэтому я не жалею об этом.

Саудовская Аравия делает то же, что когда-то делал Китай. Я не знаю, сколько времени это займет. Как только они не смогут добиваться успеха со сборной, они сдадутся. А пока, после того, что случилось с журналистом в Стамбуле [убийство Джамаля Хашогги в посольстве Саудовской Аравии], это им нужно. Им нужно изменить имидж, и они вложили огромные средства", - заявил Луческу.