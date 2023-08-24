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Луческу: Как только Саудовская Аравия не сможет добиваться успеха со сборной, они сдадутся
Румынский тренер порассуждал о безумных деньгах в Саудовской Аравии
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "
"Зачем мне ехать в Саудовскую Аравию? Я ценю эмоциональное измерение и ответственность гораздо больше, чем финансовые интересы. Поэтому я не поехал в "Аль-Наср". Я мог бы перейти в "Фенербахче", но и им сказал "нет". Мне нужно закончить то, что я должен сделать, если смогу, поэтому я не жалею об этом.
Саудовская Аравия делает то же, что когда-то делал Китай. Я не знаю, сколько времени это займет. Как только они не смогут добиваться успеха со сборной, они сдадутся. А пока, после того, что случилось с журналистом в Стамбуле [убийство Джамаля Хашогги в посольстве Саудовской Аравии], это им нужно. Им нужно изменить имидж, и они вложили огромные средства", - заявил Луческу.
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