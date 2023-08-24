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Судаков вернулся в общую группу Шахтера

Премьер-лига
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Хавбек восстановился после операции по удалению аппендицита

Судаков вернулся в общую группу Шахтера

shakhtar.com

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков восстановился после операции на аппендиците и вернулся к тренировкам с командой, сообщает пресс-служба "горняков".

20-летний футболист сегодня (24 августа) уже тренировался в общей группе и готовится к матчу УПЛ с "Колосом", который запланирован на 27 августа.

Напомним, что Судаков выбыл из строя незадолго до старта нового сезона и пока что в нем не провел ни одного матча.

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В статье: Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Источник:
Twitter Шахтера

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