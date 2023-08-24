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Судаков вернулся в общую группу Шахтера
Хавбек восстановился после операции по удалению аппендицита
shakhtar.com
Полузащитник "
20-летний футболист сегодня (24 августа) уже тренировался в общей группе и готовится к матчу УПЛ с "Колосом", который запланирован на 27 августа.
Напомним, что Судаков выбыл из строя незадолго до старта нового сезона и пока что в нем не провел ни одного матча.
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Источник:Twitter Шахтера
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