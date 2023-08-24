Ворскла арендовала у Шахтера Корниенко

Левый защитник "Шахтера" Виктор Корниенко вернулся в " Ворсклу ".

Как сообщает пресс-служба полтавского клуба, "Ворскла" арендовала 24-летнего игрока до конца текущего сезона.

Новобранец выбрал себе 9-й игровой номер.

Напомним, что Корниенко является воспитанником клубной структуры "Ворсклы", а в "Шахтер" транзитом через "Мариуполь" перешел в 2016 году.

Впрочем, закрепиться в основе "горняков" не сумел (при этом еще раз отправлялся в аренду в "Мариуполь"), и за это время сыграл за первую команду "Шахтера" 30 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 4 ассиста.