Дулуб провел первую тренировку в ЛНЗ, - СМИ

57-летний белорусский специалист Олег Дулуб назначен новым главным тренером ЛНЗ , сообщает Sport.ua.

Как сообщает источник, сегодня черкасская команда уже провела первую тренировку под руководством нового наставника.

Также отмечается, что помощниками Дулуба в черкасской команде будут экс-тренер "Зари" и "Ворсклы" Юрий Дудник и бывший тренер вратарей "Металлиста" Андрей Дикань. Еще одна позиция в тренерском штабе пока вакантна.

Напомним, что в Украине белорусский специалист известен по работе с "Карпатами", "Черноморцем" и "Львовом". Именно "Львов" был его был последней командой, которую он покинул в марте 2023 года.

ЛНЗ, занимающий после первых четырех туров УПЛ 13-е место, готовится к субботнему матчу с "Металлистом 1925".