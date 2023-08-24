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Дулуб провел первую тренировку в ЛНЗ, - СМИ

Премьер-лига
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Также частично сформирован и тренерский штаб

Дулуб провел первую тренировку в ЛНЗ, - СМИ

Фото: ФК Львов

Новина українською

57-летний белорусский специалист Олег Дулуб назначен новым главным тренером ЛНЗ, сообщает Sport.ua.

Как сообщает источник, сегодня черкасская команда уже провела первую тренировку под руководством нового наставника.

Также отмечается, что помощниками Дулуба в черкасской команде будут экс-тренер "Зари" и "Ворсклы" Юрий Дудник и бывший тренер вратарей "Металлиста" Андрей Дикань. Еще одна позиция в тренерском штабе пока вакантна.

Напомним, что в Украине белорусский специалист известен по работе с "Карпатами", "Черноморцем" и "Львовом". Именно "Львов" был его был последней командой, которую он покинул в марте 2023 года.

ЛНЗ, занимающий после первых четырех туров УПЛ 13-е место, готовится к субботнему матчу с "Металлистом 1925".

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В статье: Олег Дулуб ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
sport.ua

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