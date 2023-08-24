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Дулуб провел первую тренировку в ЛНЗ, - СМИ
Также частично сформирован и тренерский штаб
Фото: ФК Львов
57-летний белорусский специалист Олег Дулуб назначен новым главным тренером
Как сообщает источник, сегодня черкасская команда уже провела первую тренировку под руководством нового наставника.
Также отмечается, что помощниками Дулуба в черкасской команде будут экс-тренер "Зари" и "Ворсклы" Юрий Дудник и бывший тренер вратарей "Металлиста" Андрей Дикань. Еще одна позиция в тренерском штабе пока вакантна.
Напомним, что в Украине белорусский специалист известен по работе с "Карпатами", "Черноморцем" и "Львовом". Именно "Львов" был его был последней командой, которую он покинул в марте 2023 года.
ЛНЗ, занимающий после первых четырех туров УПЛ 13-е место, готовится к субботнему матчу с "Металлистом 1925".
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