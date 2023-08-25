Александрия объявила об уходе защитника

Защитник "Александрии" Александр Мельник покинул клуб. Контракт 23-летнего игрока прекращен по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт горожан.

Александр является воспитанником структуры киевского "Динамо". В "Александрию" он перешел в 2019 году, где поначалу играл за молодежную команду, а позже дебютировал в УПЛ.

В составе александрийцев провёл 19 матчей в чемпионате и еще 4 поединка в Кубке Украины. Вторую часть сезона 2022/23 футболист на правах аренды выступал за "Минай".