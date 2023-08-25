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Александрия объявила об уходе защитника
23-летний футболист стал свободным агентом
Фото: ФК Олександрія
Защитник "Александрии" Александр Мельник покинул клуб. Контракт 23-летнего игрока прекращен по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт горожан.
Александр является воспитанником структуры киевского "Динамо". В "Александрию" он перешел в 2019 году, где поначалу играл за молодежную команду, а позже дебютировал в УПЛ.
В составе александрийцев провёл 19 матчей в чемпионате и еще 4 поединка в Кубке Украины. Вторую часть сезона 2022/23 футболист на правах аренды выступал за "Минай".
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