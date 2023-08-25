Форвард Шахтера прокомментировал слухи о конфликте игроков с ван Леувеном

Нападающий "Шахтера" Даниил Сикан рассказал об отношениях футболистов с новым наставником Патриком ван Леувеном. Ранее СМИ писали, что в команде есть конфликт между тренером и игроками.

– Насколько легко вообще команда привыкает к новому коучу?

– Как и к любому другому тренеру. Все происходит постепенно. Это наш новый наставник, и мы должны его принять. Уверен, что вместе нас ждут победы.

– Какие основные принципы футбола ван Леувена?

– Сейчас нас настраивают играть в быстрый футбол. Мы не чураемся длинных диагональных передач, хотим постоянно атаковать глубину и использовать пространство между линиями соперника. Полузащитники настроены выводить вингеров и форварда сразу на ударную позицию.

Это голландский стиль. Нечто подобное я видел в исполнении "Фейеноорда", когда мы играли против них в прошлом сезоне в Лиге Европы.

– Были ли какие-то нововведения в быту команды после прихода ван Леувена?

– В плане организации все осталось таким же. Особо ничего нового он не вводил. Штрафы какими были, таким и остались.

– Есть ли общение между тренером и игроками?

– Да, ван Леувен общается. Возможно, он не очень разговорчив, однако все у него по конструктиву, скажем так.

– В СМИ уже ходят слухи, что отношения между ван Леувеном и футболистами в Шахтере "натянутые". Как вы можете это прокомментировать?

– У нас все хорошо. Конечно, когда команда начинает терять очки, то могут быть определенные недоразумения. Однако это нормально. Уверен, что вместе с новым наставником мы постепенно будем добавлять в плане качества игры и результата, - сказал Сикан.