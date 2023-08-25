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Форвард Шахтера прокомментировал слухи о конфликте игроков с ван Леувеном
Команда постепенно привыкает к тренеру
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Нападающий "Шахтера" Даниил Сикан рассказал об отношениях футболистов с новым наставником Патриком ван Леувеном. Ранее СМИ писали, что в команде есть конфликт между тренером и игроками.
– Насколько легко вообще команда привыкает к новому коучу?
– Как и к любому другому тренеру. Все происходит постепенно. Это наш новый наставник, и мы должны его принять. Уверен, что вместе нас ждут победы.
– Какие основные принципы футбола ван Леувена?
– Сейчас нас настраивают играть в быстрый футбол. Мы не чураемся длинных диагональных передач, хотим постоянно атаковать глубину и использовать пространство между линиями соперника. Полузащитники настроены выводить вингеров и форварда сразу на ударную позицию.
Это голландский стиль. Нечто подобное я видел в исполнении "Фейеноорда", когда мы играли против них в прошлом сезоне в Лиге Европы.
– Были ли какие-то нововведения в быту команды после прихода ван Леувена?
– В плане организации все осталось таким же. Особо ничего нового он не вводил. Штрафы какими были, таким и остались.
– Есть ли общение между тренером и игроками?
– Да, ван Леувен общается. Возможно, он не очень разговорчив, однако все у него по конструктиву, скажем так.
– В СМИ уже ходят слухи, что отношения между ван Леувеном и футболистами в Шахтере "натянутые". Как вы можете это прокомментировать?
– У нас все хорошо. Конечно, когда команда начинает терять очки, то могут быть определенные недоразумения. Однако это нормально. Уверен, что вместе с новым наставником мы постепенно будем добавлять в плане качества игры и результата, - сказал Сикан.
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