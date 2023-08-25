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Кривбасс просматривает африканского легионера

Премьер-лига
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Криворожцы продолжают поиск игроков для усиления состава

Кривбасс просматривает африканского легионера

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

"Кривбасс" в ближайшее время может пополниться еще одним легионером, сообщает Sport.ua.

По информации источника, уже вторую неделю с командой Юрия Вернидуба тренируется африканец, в случае подписания которого количество иностранцев в заявке красно-белых возрастет до пяти.

Сейчас за криворожский клуб выступают защитник Жуниор Иван Ньябейе Дибанго (Сенегал), полузащитники Джихад Бизимана (Руанда) и Хрвое Илич (Хорватия), а также нападающий Даниэль Соса (Нигер).

После 4-х туров УПЛ "Кривбасс" с 7 очками занимает шестое место в турнирной таблице. Свой следующий матч команда проведет в понедельник, когда сыграет в Киеве с "Оболонью".

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
Sport.ua

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