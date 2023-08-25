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Кривбасс просматривает африканского легионера
Криворожцы продолжают поиск игроков для усиления состава
Фото: fckryvbas.com
"Кривбасс" в ближайшее время может пополниться еще одним легионером, сообщает Sport.ua.
По информации источника, уже вторую неделю с командой Юрия Вернидуба тренируется африканец, в случае подписания которого количество иностранцев в заявке красно-белых возрастет до пяти.
Сейчас за криворожский клуб выступают защитник Жуниор Иван Ньябейе Дибанго (Сенегал), полузащитники Джихад Бизимана (Руанда) и Хрвое Илич (Хорватия), а также нападающий Даниэль Соса (Нигер).
После 4-х туров УПЛ "Кривбасс" с 7 очками занимает шестое место в турнирной таблице. Свой следующий матч команда проведет в понедельник, когда сыграет в Киеве с "Оболонью".
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