Кривбасс просматривает африканского легионера

"Кривбасс" в ближайшее время может пополниться еще одним легионером, сообщает Sport.ua.

По информации источника, уже вторую неделю с командой Юрия Вернидуба тренируется африканец, в случае подписания которого количество иностранцев в заявке красно-белых возрастет до пяти.

Сейчас за криворожский клуб выступают защитник Жуниор Иван Ньябейе Дибанго (Сенегал), полузащитники Джихад Бизимана (Руанда) и Хрвое Илич (Хорватия), а также нападающий Даниэль Соса (Нигер).

После 4-х туров УПЛ "Кривбасс" с 7 очками занимает шестое место в турнирной таблице. Свой следующий матч команда проведет в понедельник, когда сыграет в Киеве с "Оболонью".