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Сикан: Старт Шахтера выдался тяжелым. Надеюсь, прибавим, как когда-то Динамо Лобановского
Горняки набрали 8 очков в 4 матчах
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Нападающий "Шахтера" Даниил Сикан оценил начало сезона для команды.
- Старт тяжелый. В команду пришел новый тренер Патрик ван Леувен, и пока мы пытаемся понять его философию. Наш стиль игры изменился. Теперь мы не контролируем мяч подолгу из попытки создать пространство для себя, а сразу идем вперед и атакуем.
- Заметно, что сейчас команда здорово играет первые 25-30 минут, а затем сбавляет обороты. С чем вы связываете это?
- Даже не знаю. Возможно, мы очень много отдаем в первом тайме, поэтому на вторые 45 минут нас не хватает физически и эмоционально. К тому же, у нашего нового наставника очень специфические тренировки. Мы много бегаем и получаем тяжелые физические нагрузки.
Возможно, так свои команды когда-то тренировал Валерий Лобановский. "Динамо" с ним, насколько я знаю, также трудно входило в сезон, однако после первых пяти туров подстраивалось и было на пике формы. Надеюсь, у нас будет так же. Посмотрим.
- Команда до сих пор находится под тяжелыми физическими нагрузками?
- Ну, уже немножко легче. Надеюсь, что мы постепенно выходим на пик.
- Тренировки ван Леувена самые тяжелые в вашей карьере?
- Думаю, да. Такого у меня еще не было, - признался Сикан.
"Шахтер" после 4-х туров УПЛ имеет в своем активе 8 очков.
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