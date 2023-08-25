  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Сикан: Старт Шахтера выдался тяжелым. Надеюсь, прибавим, как когда-то Динамо Лобановского
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сикан: Старт Шахтера выдался тяжелым. Надеюсь, прибавим, как когда-то Динамо Лобановского

Премьер-лига
(1 голосов)

Горняки набрали 8 очков в 4 матчах

Сикан: Старт Шахтера выдался тяжелым. Надеюсь, прибавим, как когда-то Динамо Лобановского

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Нападающий "Шахтера" Даниил Сикан оценил начало сезона для команды.

- Старт тяжелый. В команду пришел новый тренер Патрик ван Леувен, и пока мы пытаемся понять его философию. Наш стиль игры изменился. Теперь мы не контролируем мяч подолгу из попытки создать пространство для себя, а сразу идем вперед и атакуем.

- Заметно, что сейчас команда здорово играет первые 25-30 минут, а затем сбавляет обороты. С чем вы связываете это?

- Даже не знаю. Возможно, мы очень много отдаем в первом тайме, поэтому на вторые 45 минут нас не хватает физически и эмоционально. К тому же, у нашего нового наставника очень специфические тренировки. Мы много бегаем и получаем тяжелые физические нагрузки.

Читайте такжеФорвард Шахтера прокомментировал слухи о конфликте игроков с ван Леувеном

Возможно, так свои команды когда-то тренировал Валерий Лобановский. "Динамо" с ним, насколько я знаю, также трудно входило в сезон, однако после первых пяти туров подстраивалось и было на пике формы. Надеюсь, у нас будет так же. Посмотрим.

- Команда до сих пор находится под тяжелыми физическими нагрузками?

- Ну, уже немножко легче. Надеюсь, что мы постепенно выходим на пик.

- Тренировки ван Леувена самые тяжелые в вашей карьере?

- Думаю, да. Такого у меня еще не было, - признался Сикан.

"Шахтер" после 4-х туров УПЛ имеет в своем активе 8 очков.

По теме
yellow-arrow
Кривбасс просматривает африканского легионера
yellow-arrow
Форвард Шахтера прокомментировал слухи о конфликте игроков с ван Леувеном
yellow-arrow
Черноморец сыграет за лидерство, Цыганков и Довбик против победителя ЛЕ. Что смотреть на выходных
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Даниил Сикан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде