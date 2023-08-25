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Сикан: переживаю за свою результативность - для меня невероятно важно забивать голы

Премьер-лига
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В последнее время тренер ставит форварда на фланг

Сикан: переживаю за свою результативность - для меня невероятно важно забивать голы

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Нападающий "Шахтера" Даниил Сикан рассказал о тактических перестановках от главного тренер "горняков" Патрика ван Леувена.

– Главный тренер в первых турах пробовал использовать вас на позиции вингера и "десятки". Интересно ли вам играть в этих амплуа?

– Интересно, но хочется играть на своей позиции – на острие. Я не могу отказаться играть. Тренер говорит мне: "Сегодня ты будешь действовать на фланге". Я буду играть. Это моя работа.

– Не переживаете ли вы за свою результативность в связи с постоянными изменениями позиции?

– Переживаю. Для меня невероятно важно забивать голы. Однако во главу угла я всегда буду ставить интересы команды.

– Сейчас СМИ сватают в "Шахтер" нападающего "Зари" Назария Русина. Боитесь ли вы конкуренции с ним?

– Я конкуренции не боюсь. Если не Русин, то кто-нибудь другой придет. Отношусь к этому спокойно.

– Напоследок хочется узнать, какие цели вы перед собой ставите на этот сезон?

– Конечно, хотелось бы защитить чемпионство с Шахтером. Мы все понимаем, что это будет очень сложно. Лично я хочу улучшить свою игру и забивать как можно больше голов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Даниил Сикан
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