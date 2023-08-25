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Сикан: переживаю за свою результативность - для меня невероятно важно забивать голы
В последнее время тренер ставит форварда на фланг
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Нападающий "
– Главный тренер в первых турах пробовал использовать вас на позиции вингера и "десятки". Интересно ли вам играть в этих амплуа?
– Интересно, но хочется играть на своей позиции – на острие. Я не могу отказаться играть. Тренер говорит мне: "Сегодня ты будешь действовать на фланге". Я буду играть. Это моя работа.
– Не переживаете ли вы за свою результативность в связи с постоянными изменениями позиции?
– Переживаю. Для меня невероятно важно забивать голы. Однако во главу угла я всегда буду ставить интересы команды.
– Сейчас СМИ сватают в "Шахтер" нападающего "Зари" Назария Русина. Боитесь ли вы конкуренции с ним?
– Я конкуренции не боюсь. Если не Русин, то кто-нибудь другой придет. Отношусь к этому спокойно.
– Напоследок хочется узнать, какие цели вы перед собой ставите на этот сезон?
– Конечно, хотелось бы защитить чемпионство с Шахтером. Мы все понимаем, что это будет очень сложно. Лично я хочу улучшить свою игру и забивать как можно больше голов.
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