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Дулуба не будет на скамейке в матче ЛНЗ - Металлист 1925. Клуб еще не успел оформить тренера
На официальное трудоустройство иностранца уйдет несколько дней
fc-lnz.com
В субботу, в рамках 5-го тура УПЛ
По информации Sport.ua, руководить действиями футболистов ЛНЗ с тренерской скамейки будет Юрий Дудник, а не Олег Дулуб.
Это связано с тем, что черкасский клуб еще не успел оформить официальные документы по приему на работу иностранца, гражданина Беларуси. На решение бюрократических вопросов может уйти до 10 дней.
Напомним, что Дулуб сменил у руля ЛНЗ Александра Ковпака, однако клуб пока что официально не объявлял о назначении.
Матч ЛНЗ — "Металлист 1925" состоится 26 августа. Начало — в 15:00.
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