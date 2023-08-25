Дулуба не будет на скамейке в матче ЛНЗ - Металлист 1925. Клуб еще не успел оформить тренера

В субботу, в рамках 5-го тура УПЛ ЛНЗ будет принимать "Металлист 1925".

По информации Sport.ua, руководить действиями футболистов ЛНЗ с тренерской скамейки будет Юрий Дудник, а не Олег Дулуб.

Это связано с тем, что черкасский клуб еще не успел оформить официальные документы по приему на работу иностранца, гражданина Беларуси. На решение бюрократических вопросов может уйти до 10 дней.

Напомним, что Дулуб сменил у руля ЛНЗ Александра Ковпака, однако клуб пока что официально не объявлял о назначении.

Матч ЛНЗ — "Металлист 1925" состоится 26 августа. Начало — в 15:00.