  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Дулуба не будет на скамейке в матче ЛНЗ - Металлист 1925. Клуб еще не успел оформить тренера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дулуба не будет на скамейке в матче ЛНЗ - Металлист 1925. Клуб еще не успел оформить тренера

Премьер-лига
(1 голосов)

На официальное трудоустройство иностранца уйдет несколько дней

Дулуба не будет на скамейке в матче ЛНЗ - Металлист 1925. Клуб еще не успел оформить тренера

fc-lnz.com

Новина українською

В субботу, в рамках 5-го тура УПЛ ЛНЗ будет принимать "Металлист 1925".

По информации Sport.ua, руководить действиями футболистов ЛНЗ с тренерской скамейки будет Юрий Дудник, а не Олег Дулуб.

Это связано с тем, что черкасский клуб еще не успел оформить официальные документы по приему на работу иностранца, гражданина Беларуси. На решение бюрократических вопросов может уйти до 10 дней.

Напомним, что Дулуб сменил у руля ЛНЗ Александра Ковпака, однако клуб пока что официально не объявлял о назначении.

Матч ЛНЗ — "Металлист 1925" состоится 26 августа. Начало — в 15:00.

По теме
yellow-arrow
Сергей Кравченко: Все знают, что никто не хотел, чтобы Днепр выиграл тогда чемпионат
yellow-arrow
Сикан: переживаю за свою результативность - для меня невероятно важно забивать голы
yellow-arrow
Александрия - Полесье. Анонс и прогноз на матч Чемпионата Украины 26.08.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олег Дулуб ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде