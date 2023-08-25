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Монзуль рассудит Оболонь и Кривбасс и другие судейские назначения на матчи 5-го тура УПЛ

Премьер-лига
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На трех матчах тура будет ВАР

Монзуль рассудит Оболонь и Кривбасс и другие судейские назначения на матчи 5-го тура УПЛ

СК Днепр-1

Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 5-го тура УПЛ сезона-2023/2024.

5 тур

26 августа

ЛНЗ — Металлист 1925. 15:00. Арбитр — Ярослав Козык (Мукачево).

Александрия — Полесье. 17:00. Арбитр — Максим Козыряцкий (Запорожье). Арбитр ВАР – Андрей Коваленко (Полтава).

27 августа

Минай — Заря. 13:00. Арбитр — Александр Афанасьев (Харьков).

Колос — Шахтер. 15:00. Арбитр — Виталий Романов (Днепр). Арбитр ВАР — Дмитрий Бондаренко (Одесса).

Ворскла — Черноморец. 17:00. Арбитр — Алексей Деревинский (Хмельницкий).

28 августа

Оболонь — Кривбасс. 17:00. Арбитр — Екатерина Монзуль (Харьков). Арбитр ВАР — Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).

Напомним, два матча пятого тура, Динамо — Верес и Рух — Днепр-1, перенесены на более поздний срок из-за участия киевлян и днепрян в еврокубках.

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
УАФ

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