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Монзуль рассудит Оболонь и Кривбасс и другие судейские назначения на матчи 5-го тура УПЛ
На трех матчах тура будет ВАР
СК Днепр-1
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 5-го тура УПЛ сезона-2023/2024.
5 тур
26 августа
ЛНЗ — Металлист 1925. 15:00. Арбитр — Ярослав Козык (Мукачево).
Александрия — Полесье. 17:00. Арбитр — Максим Козыряцкий (Запорожье). Арбитр ВАР – Андрей Коваленко (Полтава).
27 августа
Минай — Заря. 13:00. Арбитр — Александр Афанасьев (Харьков).
Колос — Шахтер. 15:00. Арбитр — Виталий Романов (Днепр). Арбитр ВАР — Дмитрий Бондаренко (Одесса).
Ворскла — Черноморец. 17:00. Арбитр — Алексей Деревинский (Хмельницкий).
28 августа
Оболонь — Кривбасс. 17:00. Арбитр — Екатерина Монзуль (Харьков). Арбитр ВАР — Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).
Напомним, два матча пятого тура, Динамо — Верес и Рух — Днепр-1, перенесены на более поздний срок из-за участия киевлян и днепрян в еврокубках.
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