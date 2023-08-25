Сикан: Я вообще всегда поддерживаю Динамо

Нападающий " Шахтера " Даниил Сикан рассказал об ожиданиях от сезона – в чемпионате и еврокубках.

– Какую команду в этом сезоне вы видите главным конкурентом "Шахтера" в борьбе за чемпионство?

– Конечно, "Динамо". Это самый важный соперник "Шахтера". Тем более, в команду вернулся Андрей Ярмоленко. Уверен, что от этого киевляне станут сильнее. Я вообще "Динамо" всегда поддерживаю. В прошлом сезоне просто у них что-то не получилось.

На старте чемпионата хорошо играет "Черноморец", отобравший очки у "Динамо". "Рух" просто несется, "Днепр-1" не будет столь сильным в этом сезоне, однако остается командой с большим потенциалом. Днепровцы тоже могут бороться за первое место.

Остальные команды также способны претендовать на высокие позиции. Посмотрите сейчас в турнирную таблицу, кто какие места занимает. Плотность высока. Сегодня ты можешь быть на первом месте, а завтра – на десятом.

- Подходит к концу квалификация Лиги чемпионов, и скоро состоится жеребьевка группового этапа. С какой командой лично вы бы хотели встретиться?

– Думаю, что из первой корзины нам представится "Бавария" (смеется). Мне бы хотелось против них сыграть.

– В сентябре сборную Украины ожидает продолжение пути в рамках квалификации Евро-2024. Не разочаровало ли вас, что вы попали только в резервный список игроков?

– Нет. Почему меня это должно разочаровать? Вызвали больше забивающих игроков.