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Сикан: Я вообще всегда поддерживаю Динамо
Форвард Шахтера поделился ожиданиями от сезона
Фото: ФК Шахтер
Нападающий "
– Какую команду в этом сезоне вы видите главным конкурентом "Шахтера" в борьбе за чемпионство?
– Конечно, "Динамо". Это самый важный соперник "Шахтера". Тем более, в команду вернулся Андрей Ярмоленко. Уверен, что от этого киевляне станут сильнее. Я вообще "Динамо" всегда поддерживаю. В прошлом сезоне просто у них что-то не получилось.
На старте чемпионата хорошо играет "Черноморец", отобравший очки у "Динамо". "Рух" просто несется, "Днепр-1" не будет столь сильным в этом сезоне, однако остается командой с большим потенциалом. Днепровцы тоже могут бороться за первое место.
Остальные команды также способны претендовать на высокие позиции. Посмотрите сейчас в турнирную таблицу, кто какие места занимает. Плотность высока. Сегодня ты можешь быть на первом месте, а завтра – на десятом.
- Подходит к концу квалификация Лиги чемпионов, и скоро состоится жеребьевка группового этапа. С какой командой лично вы бы хотели встретиться?
– Думаю, что из первой корзины нам представится "Бавария" (смеется). Мне бы хотелось против них сыграть.
– В сентябре сборную Украины ожидает продолжение пути в рамках квалификации Евро-2024. Не разочаровало ли вас, что вы попали только в резервный список игроков?
– Нет. Почему меня это должно разочаровать? Вызвали больше забивающих игроков.
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