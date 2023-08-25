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Защитник Полесья Кравченко: Сейчас у нас очень добротный и равный чемпионат
В субботу Полесье сыграет с Александрией
Фото: ФК Полісся
Защитник "
"В команде хорошее настроение. Знаем, что будет трудная игра, к тому же и выездная. Настраиваем себя на действительно трудный матч.
"Александрия" очень хорошо играет с мячом, у них хороший контроль мяча. Их сильная сторона – молодые, быстрые и перспективные игроки.
В общем чемпионат довольно трудно предсказуем: аутсайдеры могут обыграть гранды, и все играют на одном уровне. Поэтому каждые игровые баллы нам очень важны.
Я оцениваю наш старт как хороший, но можем лучше. Но в целом чемпионат очень интересен. Вы только посмотрите, даже "Шахтеру" и "Динамо" каждый соперник в игре создает проблемы, поэтому сейчас очень добротный и равный чемпионат", - сказал Кравченко.
Напомним, что матч "Александрия" - "Полесье" состоится в субботу, 26 августа, и начнется в 15:00.
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