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Защитник Полесья Кравченко: Сейчас у нас очень добротный и равный чемпионат

Премьер-лига
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В субботу Полесье сыграет с Александрией

Защитник Полесья Кравченко: Сейчас у нас очень добротный и равный чемпионат

Фото: ФК Полісся

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Защитник "Полесья" Никита Кравченко поделился ожиданиями от матча 5-го тура УПЛ против "Александрии".

"В команде хорошее настроение. Знаем, что будет трудная игра, к тому же и выездная. Настраиваем себя на действительно трудный матч.

"Александрия" очень хорошо играет с мячом, у них хороший контроль мяча. Их сильная сторона – молодые, быстрые и перспективные игроки.

В общем чемпионат довольно трудно предсказуем: аутсайдеры могут обыграть гранды, и все играют на одном уровне. Поэтому каждые игровые баллы нам очень важны.

Я оцениваю наш старт как хороший, но можем лучше. Но в целом чемпионат очень интересен. Вы только посмотрите, даже "Шахтеру" и "Динамо" каждый соперник в игре создает проблемы, поэтому сейчас очень добротный и равный чемпионат", - сказал Кравченко.

Напомним, что матч "Александрия" - "Полесье" состоится в субботу, 26 августа, и начнется в 15:00.

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В статье: ФК Александрия Полесье (Житомир) Никита Кравченко
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Источник:
ФК Полісся

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