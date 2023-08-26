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Александрия - Полесье: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата Украины
Где покажут в прямом эфире матч Александрия – Полесье, Украинская Премьер-лига, 26 августа 2023
Фото - ФК ПОлісся / Автор невідомий
Влад Калитвинцев против команды своего отца Юрия Калитвинцева. Амбициозный новичок против уже опытного бойца, который не первый год ставит перед собой цель попасть в еврокубки. Этот матч вполне мог бы претендовать на статус центрального в туре, если бы не встреча "Шахтера" с одним из лидеров. Очевидно, что игра должна порадовать зрителей, ведь в составе обеих команд достаточно неординарных футболистов.
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Матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги Александрия – Полесье запланирован на субботу, 26 августа. Начало в 17:00, если не вмешаются воздушные тревоги. В Украине посмотреть онлайн матч Александрия – Полесье можно на ОТТ-платформах MEGOGO, Setanta Sports, Sweet TV, Omega TV, Vodafone TV, Volia TV, Киевстар ТВ.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за его ходом можно следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Александрия – Полесье онлайн >>>
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