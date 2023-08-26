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ЛНЗ — Металлист 1925. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч ЛНЗ — Металлист 1925, Украинская Премьер-лига, 26 августа 2023

ЛНЗ — Металлист 1925. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК "ЛНЗ"

UA-Футбол
Новина українською

Черкасская команда осталась без главного тренера после неожиданного поражения в Кубке Украины от "Виктории". И сегодня она будет принимать команду, которая способна побороться за результат. Удастся ли хозяевам поля сдержать давление харьковчан?

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Поединок "ЛНЗ" — "Металлист 1925" состоится в субботу, 26 августа, на стадионе "Центральный" в Черкассах. Стартовый свисток прозвучит в 15:00. Прямую видеотрансляцию покажут ОТТ-сервисы MEGOGO, Setanta Sports, Sweet.TV, Киевстар ТВ. Просмотр матча — бесплатный.

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Трансляция матча ЛНЗ — Металлист 1925
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Если вы не сможете смотреть видеоэфир, присоединяйтесь к текстовой трансляции на сайте UA-Футбол. А после финального свистка вы сможете прочитать аналитический отчет и посмотреть видеообзор с самыми интересными моментами встречи.

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В статье: телетрансляции УПЛ Металлист 1925 (Харьков) Где смотреть футбол ЛНЗ (Черкассы)
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