Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛНЗ — Металлист 1925. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч ЛНЗ — Металлист 1925, Украинская Премьер-лига, 26 августа 2023
Фото: ФК "ЛНЗ"
Черкасская команда осталась без главного тренера после неожиданного поражения в Кубке Украины от "Виктории". И сегодня она будет принимать команду, которая способна побороться за результат. Удастся ли хозяевам поля сдержать давление харьковчан?
-
Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Поединок "ЛНЗ" — "Металлист 1925" состоится в субботу, 26 августа, на стадионе "Центральный" в Черкассах. Стартовый свисток прозвучит в 15:00. Прямую видеотрансляцию покажут ОТТ-сервисы MEGOGO, Setanta Sports, Sweet.TV, Киевстар ТВ. Просмотр матча — бесплатный.
Если вы не сможете смотреть видеоэфир, присоединяйтесь к текстовой трансляции на сайте UA-Футбол. А после финального свистка вы сможете прочитать аналитический отчет и посмотреть видеообзор с самыми интересными моментами встречи.
Популярное сейчас
- Карпаты стали лидером, Лунин снова в запасе, первая победа Челси. Главные новости за 25 августа
- Роналду оформил хет-трик в матче Саудовской Аравии. Также дважды забил Садио Мане
- Усик – Дюбуа: Прогноз и анонс на главный поединок года для Украины
- Журналист назвал нынешний бюджет Динамо
- Жена Руслана Малиновского порадовала поклонников эффектным фото в купальнике. ФОТО
- Самая сексуальная женщина-арбитр в мире сводит с ума фанатов кадрами в бикини на пляже. ФОТО