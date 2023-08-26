ЛНЗ — Металлист 1925. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Черкасская команда осталась без главного тренера после неожиданного поражения в Кубке Украины от "Виктории". И сегодня она будет принимать команду, которая способна побороться за результат. Удастся ли хозяевам поля сдержать давление харьковчан?

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Поединок "ЛНЗ" — "Металлист 1925" состоится в субботу, 26 августа, на стадионе "Центральный" в Черкассах. Стартовый свисток прозвучит в 15:00. Прямую видеотрансляцию покажут ОТТ-сервисы MEGOGO, Setanta Sports, Sweet.TV, Киевстар ТВ. Просмотр матча — бесплатный.

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