ЛНЗ - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Для ЛНЗ начнется новая эпоха в истории – без тренера Александра Ковпака. После вылета из Кубка Украины тренер, с которым черкасская команда повысилась до уровня УПЛ, был отправлен в отставку. Нового тренера на постоянной основе еще не назначили. Так что трудно прогнозировать характер и рисунок игры ЛНЗ в матче против "Металлиста 1925".

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Лучше просто посмотреть за игрой в видеотрансляции. Она будет доступна на ОТТ-платформах. Бесплатно можно посмотреть и в этой новости. Начало – 15:00.

УПЛ. 5 тур

Черкассы. Стадион "Центральный"

Арбитр в поле — Ярослав Козик

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