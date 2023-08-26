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ЛНЗ - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

ЛНЗ - Металлист 1925: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 26.07.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

ЛНЗ - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - УПЛ / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Для ЛНЗ начнется новая эпоха в истории – без тренера Александра Ковпака. После вылета из Кубка Украины тренер, с которым черкасская команда повысилась до уровня УПЛ, был отправлен в отставку. Нового тренера на постоянной основе еще не назначили. Так что трудно прогнозировать характер и рисунок игры ЛНЗ в матче против "Металлиста 1925".

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Лучше просто посмотреть за игрой в видеотрансляции. Она будет доступна на ОТТ-платформах. Бесплатно можно посмотреть и в этой новости. Начало – 15:00.

УПЛ. 5 тур

Черкассы. Стадион "Центральный"

Арбитр в поле — Ярослав Козик

“ЛНЗ” 15:00 “Металлист 1925”

Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — MEGOGO, Киевстар ТВ, Sweet TV, Setanta Sports

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Трансляція матчу ЛНЗ - Металліст 1925
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