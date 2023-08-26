Александрия - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Александрия" и в прошлом году нацеливалась на еврокубки, но не смогла выполнить задание. Сможет ли на этот раз? "Полесье" – один из конкурентов "Александрии", поэтому матч пятого тура будет принципиальным.

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Он начнется 26-го августа в 17:00. Онлайн прямую видеотрансляцию обеспечат работающие в Украине ОТТ-платформы. Смотреть можно бесплатно в этой новости.

Vbet лига. 5-й тур

26 августа. 17:00. Александрия. Стадион "Ника"

Телетрансляция - MEGOGO, Setanta Sports, Sweet TV, Omega TV, Vodafone TV, Киевстар ТВ, Volia TV

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