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Александрия - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Александрия - Полесье: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 26.07.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Аліна Єврофеєва, UA-Футбол
"Александрия" и в прошлом году нацеливалась на еврокубки, но не смогла выполнить задание. Сможет ли на этот раз? "Полесье" – один из конкурентов "Александрии", поэтому матч пятого тура будет принципиальным.
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Он начнется 26-го августа в 17:00. Онлайн прямую видеотрансляцию обеспечат работающие в Украине ОТТ-платформы. Смотреть можно бесплатно в этой новости.
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26 августа. 17:00. Александрия. Стадион "Ника"
"Александрия" - "Полесье"
Телетрансляция - MEGOGO, Setanta Sports, Sweet TV, Omega TV, Vodafone TV, Киевстар ТВ, Volia TV
Текстовую трансляцию читайте на UA-Футбол >>>
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