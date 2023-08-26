  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Александрия - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александрия - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Александрия - Полесье: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 26.07.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Александрия - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Аліна Єврофеєва, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

"Александрия" и в прошлом году нацеливалась на еврокубки, но не смогла выполнить задание. Сможет ли на этот раз? "Полесье" – один из конкурентов "Александрии", поэтому матч пятого тура будет принципиальным.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Он начнется 26-го августа в 17:00. Онлайн прямую видеотрансляцию обеспечат работающие в Украине ОТТ-платформы. Смотреть можно бесплатно в этой новости.

Vbet лига. 5-й тур
26 августа. 17:00. Александрия. Стадион "Ника"

"Александрия" - "Полесье"

Телетрансляция - MEGOGO, Setanta Sports, Sweet TV, Omega TV, Vodafone TV, Киевстар ТВ, Volia TV
Текстовую трансляцию читайте на UA-Футбол >>>

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу ЛНЗ - Металліст 1925
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Палмейрас согласился продать вингера Кевина: им интересовался Шахтер
yellow-arrow
ЛНЗ — Металлист 1925. Анонс и прогноз на матч Чемпионата Украины 26.08.2023
yellow-arrow
ЛНЗ - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Болельщики ПФК "Александрия" Полесье (Житомир) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде