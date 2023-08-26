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Минай - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Минай - Заря: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 27.08.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Минай"
"Минай" на неделе не участвовал в Кубке Украины, а "Заря" проводила изнурительный матч Лиги Европы. И в четверг уже у луганцев очередной еврокубковый матч, тогда как "Минай" будет спокойно готовиться к следующему поединку УПЛ. Смогут ли закарпатцы воспользоваться фактором свежести? Будет ли этот фактор иметь силу вообще?
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Узнаем в воскресенье, 27-го августа, в 13:00. Именно тогда на стадионе "Минай-Арена" состоится матч пятого тура "Минай" – "Заря".
Прямую видеотрансляцию игры обеспечат несколько ресурсов. В частности, матч можно будет увидеть на YouTube канале УПЛ-ТВ. Также игра будет доступна на канале "Спорт 1", который можно найти у ОТТ-провайдеров. Также трансляция будет на региональных телеканалах Общественного (Общественное: Ужгород, Общественное: Киев и т.д.) – бесплатно на всех площадках.
Если вы не сможете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой онлайн-трансляции от UA-Футбол >>>
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