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Минай - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Минай - Заря: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 27.08.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Минай - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: пресслужби ФК "Минай"

UA-Футбол
Новина українською

"Минай" на неделе не участвовал в Кубке Украины, а "Заря" проводила изнурительный матч Лиги Европы. И в четверг уже у луганцев очередной еврокубковый матч, тогда как "Минай" будет спокойно готовиться к следующему поединку УПЛ. Смогут ли закарпатцы воспользоваться фактором свежести? Будет ли этот фактор иметь силу вообще?

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Узнаем в воскресенье, 27-го августа, в 13:00. Именно тогда на стадионе "Минай-Арена" состоится матч пятого тура "Минай" – "Заря".

Прямую видеотрансляцию игры обеспечат несколько ресурсов. В частности, матч можно будет увидеть на YouTube канале УПЛ-ТВ. Также игра будет доступна на канале "Спорт 1", который можно найти у ОТТ-провайдеров. Также трансляция будет на региональных телеканалах Общественного (Общественное: Ужгород, Общественное: Киев и т.д.) – бесплатно на всех площадках.

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Трансляція матчу Минай - Зоря
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Если вы не сможете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой онлайн-трансляции от UA-Футбол >>>

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В статье: Заря (Луганск) ФК Минай Где смотреть футбол
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