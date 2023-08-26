УПЛ. ЛНЗ — Металлист 1925 0:1. "Желто-синие" воспользовались шансом

"Ковпак — out": именно под таким лозунгом проходила подготовка к домашнему матчу "ЛНЗ". Конечно, такой результат для коуча черкащан не считывался сразу, ведь он вывел команду в элиту и только начинал свои тренерские шаги на самом высоком уровне. Однако было ли это решение правильным — станет понятно только на дистанции. И несмотря на новости о фактическом назначении Олега Дулуба на место главного тренера, на поле команду должен был вывести тренер с припиской "и.о.".

Матч-открытие 5-го тура УПЛ должен был повлиять на распределение мест внизу турнирной таблицы, однако его результат будет иметь эффект и в среднесрочной перспективе. Особенно он будет важным для дебютанта элиты, ведь "ЛНЗ" имеет куда более скромные результаты, чем "Полесье". И с первых минут обе команды пошли вперед и даже подключили к игре арбитра Козика, однако тот не откликнулся на передачу и принял мяч спиной.

Если без шуток, то первая половина игры прошла в вязкой, атлетической борьбе. Как "ЛНЗ", так и "Металлист 1925" обменивались моментами. Однако если харьковчане делали ставку скорее на контратаки и дальние удары, то хозяева поля играли более позиционно. Особенно стоит отметить подачу Пасича с фланга, на которую никто не откликнулся, удар Лопырёнка с углового и прострел Олейника под левую стойку. Пусть они и не были результативными, однако удивило значительное количество дыр в защите "желто-синих" и отсутствие действий по их закрытию.

В общем черкащане были активнее, много комбинировали, загоняли соперника в глухую оборону и прицеливались по воротам Мозиля. Однако успех неожиданно получили гости — на последней минуте основного времени харьковчане сделали последнюю атаку и Сидоров сделал классную передачу на Юсова.

Во втором тайме главной задачей было не играть на удержание счета. И поэтому "Металлист 1925" решил больше играть на контроль мяча в низкой защите и контратаки, тогда как "ЛНЗ" больше выстраивал позиционные атаки. Одна из них завершилась проходом по флангу Савина и подачей на Наумца, однако удар головой так и не сравнял счет. Однако черкащане продолжили тенденцию первого тайма и создавали больше остроты у ворот (в целом путем стандартов), однако без конкретного результата.

Были и нюансы: хозяева поля играли жестко на перехватах, за что и получали предупреждения. А под конец поединка на несколько минут покинул поле Лопырёнок — он почувствовал мышечный дискомфорт, поэтому его участие в следующем поединке уже под вопросом.

Несмотря на многочисленные попытки, хозяева поля так и не смогли исправить положение. Для "ЛНЗ" игра застряла в центре поля и даже последний острый момент не спас подопечных Юрия Дудника. Поэтому матч "за шесть очков" завершился в пользу гостей. А мы надеемся, что с новым постоянным главным тренером дебютанты УПЛ получат новый и интересный рисунок игры.

УПЛ. 5-й тур. 26.08.2023

Черкассы. Стадион "Центральный"

Арбитр в поле – Ярослав Козик

"ЛНЗ" – "Металлист 1925" 0:1

Голы: Юсов 45

"ЛНЗ": Пеньков, Насонов, Лопыренок (Тарасенко 87), Муравский, Савин (Норенков 87), Хамелюк, Наумец, Бойко (Нич 72), Олейник (Тищенко 60), Пасич (Шестаков 60), Прядун

Запасные: Самойленко, Дубовой, Тарасенко, Норенков, Копыл, С. Шестаков, Тищенко, Нич

"Металлист 1925": Мозиль, Жичиков, Безуглый, Курило, Капинус, А. Ткачук (Игорь 67), Габелок, Вачиберадзе (Мартынюк 77), Русин (Ременюк 77), Сидоров, Юсов (Дмитренко 60)

Запасные: Сидоренко, И. Потимков, Рудавский, Червак, Ари, Мартынюк, Ременюк, Абдуллаев, Дмитренко, Кравченко, Игорь, Чирук

Предупреждения: Хамелюк 54, Савин 71, Нич 74 — Жичиков 68