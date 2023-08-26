Рух отсудил у 19-летнего футболиста 100 тысяч долларов за неправомерный разрыв контракта

ФК "Рух" выиграл дело у 19-летнего полузащитника Ивана Варфоломеева. Об этом сообщает "ТаТоТаке".

Палата разрешения споров УАФ признала правоту львовского клуба по делу против своего бывшего игрока.

"Рух" подал иск из-за того, что Варфоломеев неправомерно и в одностороннем порядке расторг контракт с клубом весной 2022-го. Он это сделал после того, как покинул расположение клуба, выехал за пределы Украины и подписал контракт со "Слованом" из Либереца. Соответственно, полузащитник заключил контракт с чешским клубом без согласования с “Рухом”.

Согласно решению ПВС УАФ, футболист будет обязан заплатить ФК “Руху” примерно 100 тыс. долларов.

Далее "Рух" может обратиться в Палату разрешения споров ФИФА, подав иск против "Слована", ведь чешский клуб побуждал футболиста к разрыву контракта с львовянами.