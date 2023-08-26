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Колос — Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч Колос — Шахтер, Украинская Премьер-лига, 27 августа 2023
Фото: ФК Колос
После триллера в Кривом Роге "Шахтер" должен быть готовым к любому результату. Именно поэтому матч в Ковалевке станет не только тестом на прочность для "Колоса", но и очередным испытанием для действующего чемпиона Украины.
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Поединок "Колос" — "Шахтер" состоится в воскресенье, 27 августа, на стадионе "Колос" в Ковалевке. Стартовый свисток прозвучит в 15:00. Смотрите матч в прямом эфире на ОТТ-сервисах MEGOGO, Setanta Sports, Sweet.TV, Киевстар ТВ. Просмотр матча — бесплатный.
Также сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир. А после финального свистка вы сможете ознакомиться с аналитическим отчетом и посмотреть видеообзор с самыми интересными моментами матча.
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