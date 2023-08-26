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Дмитренко: Понемногу прихожу к той форме, которая была до травмы

Премьер-лига
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Игрок харьковского клуба поделился впечатлениями перед матчем с ЛНЗ

Дмитренко: Понемногу прихожу к той форме, которая была до травмы

Скриншот: канал Металлист 1925 на YouTube

Новина українською

Полузащитник "Металлиста 1925" Владислав Дмитренко накануне матча против ЛНЗ рассказал о своей серии голов и о подготовке к игре с черкасской командой.

- Владислав, ты забиваешь в двух матчах подряд, к тому же делаешь это, выходя только на замену. Сколько же ты будешь забивать, когда тренеры не будут жалеть соперников и будешь проводить на поле все 90 минут?

- Очень интересный вопрос, если честно. Даже не ожидал. Слава Богу, что удается выходить на смену и помогать команде. Голы – это, конечно, очень приятно, но самое главное – это результат команды.

– Как чувствуешь, набираешь оптимальные кондиции? Может быть, и самую лучшую форму в карьере?

- Да, понемногу прихожу к той форме, которая была до травмы и думаю, что она даже улучшается. Да и мне кажется, что вся команда приобретает свои лучшие кондиции.

- С одной стороны ты не играл по 90 минут с "Минаем" и "Горняком-Спорт", но с другой стороны, здесь, пожалуй, больше утомляет переезд, сиденье в укрытии в Верхних плавнях. Как считаешь успел ли ты и другие игроки, которые ездили на Кубковую игру восстановиться?

- Да, конечно, дорога была не легкая, часов по пять ехали туда и обратно, тоже сидели в укрытии. Но сегодня это не будет иметь значения. Официальная игра, свисток – и все, все забывается, кто где ездил, кто где сидел. Только результат на первое место становится, - сказал игрок.

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В статье: Владислав Дмитренко Металлист 1925 (Харьков) ЛНЗ (Черкассы)
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