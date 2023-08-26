УПЛ. Александрия — Полесье 0:3. Калитвинцев и замены — дружба навеки

Матч на стадионе "Ника" был не только борьбой за место в топ-5, но и поединком между отцом и сыном — Юрий Калитвинцев на тренерском мостике "Полесья" и Владислав в футболке "Александрии". Это добавляло дополнительных градусов встрече. Также помним об изначальном отказе "трехцветных" от раздела расходов на VAR, однако гости решили взять финансирование видеоассистентов на себя. Это несомненно могло стать дополнительным фактором для принятия решений арбитром в спорных ситуациях.

Поединок в Александрии начался с высокого прессинга хозяев (особенно голкипера "Полесья") и контроля мяча. Однако после первой 5-минутки инициативу перехватили гости и именно на счету "полищуков" первая атака в матче: Макуана подал в штрафную площадку, Шевченко отбил навес на фланг, где был Будковский. Однако он не смог пробить по пустым воротам. Еще через две минуты Танковский неудачно прострелил на ближнюю стойку с углового.

После этого были многочисленные попытки обеих команд открыть счет как с игры, так и со стандартов. В целом в первом тайме "Полесье" создавало больше остроты в атаке (трио Макуана-Будковский-Ариэльсон вело за собой всех), а хозяева поля реализовали свою традиционную ставку на владение мячом (здесь стоит отметить связку Логинов-Бабогло). Однако были три важных нюанса. Во-первых, персонал стадиона несколько перестарался с поливом газона, из-за чего игроки обрезались на ровном месте. Во-вторых, кипер "Александрии" мог привезти гол после прессинга Будковского. К тому же под занавес первой половины игры была заметна сильная усталость с обеих сторон, поэтому до свистка футболиста доигрывали из последних сил.

Во втором тайме острота и голевые моменты продолжились, однако за час игры ни одна из команд не смогла нанести удар в створ. Также и так "скользкую" ситуацию усугубил дождь, который начался в Александрии. У "Полесья" заметным было то же самое атакующее трио, тогда как у хозяев поля погоду делали Шулянский, Калитвинцев и вышедший на замену Скорко.

После 70-й минуты минимальную инициативу перехватили "горожане": они совершили ряд затяжных атак и прострелов, которые не потревожили владения Дениса Бойко. Однако после многочисленных ошибок шанс удачно реализовал Назаренко. Он прошел с фланга к центру поля и мощно пробил из-за пределов штрафной площади в дальний угол ворот. А через минуту полузащитник сделал роскошный навес Макуану, который красиво обыграл защиту "Александрии" в штрафной площадке и удвоил преимущество. Юрий Калитвинцев однозначно угадал с заменой. А на последних минутах Филипп Будковский довершил разгром команды Руслана Ротаня.

Именно так матч, который был довольно вязким и не имел по-настоящему острых моментов, превратился в настоящую проблему для хозяев поля. Если после матча с "Зарей" было много комплиментов игрокам обороны, то сейчас к ним есть больше вопросов. Болельщики получили три гола на любой вкус. А сын так и не смог переиграть своего отца, который удачно решил вопрос замены капитана и подарил "Полесью" третью выездную победу в рамках УПЛ.

УПЛ. 5-й тур. 26.08.2023

Александрия. Стадион "Ника"

Арбитр в поле — Максим Козиряцкий

"Александрия" — "Полесье" 0:3

Голы: Назаренко 77, Макуана 80, Будковский 88

"Полесье": Бойко, Шабанов, Чоботенко, Смоляков, Кравченко, Крушинский (Кушниренко 59), Танковский (Огиря 65), Козак (Назаренко 59), Макуана, Ариэльсон, Будковский

Запасные: Огиря, Янаков, Шастал, Гитченко, Назаренко, Кушниренко, Грицук, Мустафаев, Кудрик, Поспелов, Чечер, Джасим

"Александрия": Шевченко, Бабогло, Савченко (Эрнандес 46), Логинов, Ковалец (Плакса 46), Сигеев, Калитвинцев, Кулаков (Погорелый 70), Шулянский (Скорко 58), Копина, Смирный

Запасные: Долгий, Эрнандес, Андрейчук, Белошевский, Плакса, Ващенко, Скорко, Мартынюк, Калюжный, Шостак, Погорелый, Ермаков

Предупреждения: Смирный 36, Сигеев 52 — Смоляков 45, Шабанов 51