Тренер ЛНЗ после поражения от Металлиста 1925: Эмоции такие, что хочется рыдать

Исполнял обязанности главного тренера ЛНЗ Юрий Дудник прокомментировал поражение от харьковского "Металлиста 1925" в рамках 5-го тура УПЛ.

– Какие у вас эмоции по возвращении в УПЛ в качестве главного тренера?

– При чем здесь мои эмоции? Главное эмоции команды. К сожалению, сегодня они такие, что хочется рыдать. Хотя по игре мы не заслуживали поражения. Мы могли выиграть матч, сыграть вничью. У нас были моменты, но мы их не реализовали.

– В первом тайме ЛНЗ больше бил по воротам соперника. Олейник и Наумец имели возможность. Почему не удалось забить?

– Если бы мы знали почему. Где-то не хватило удачи, мастерства. Я думаю, что все это придет. Будет работа, тогда все придет.

– Вы видите перспективы для дальнейшего прогресса команды?

– Если бы мы их не видели, нас бы здесь не было.

В настоящее время ЛНЗ занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ. Команда одержала 1 победу и проиграла 4 матча.