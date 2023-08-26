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Тренер ЛНЗ после поражения от Металлиста 1925: Эмоции такие, что хочется рыдать

Премьер-лига
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Дудник считает, что команда не заслуживала на поражение

Тренер ЛНЗ после поражения от Металлиста 1925: Эмоции такие, что хочется рыдать

ЛНЗ / Автор невідомий

Новина українською

Исполнял обязанности главного тренера ЛНЗ Юрий Дудник прокомментировал поражение от харьковского "Металлиста 1925" в рамках 5-го тура УПЛ.

– Какие у вас эмоции по возвращении в УПЛ в качестве главного тренера?

– При чем здесь мои эмоции? Главное эмоции команды. К сожалению, сегодня они такие, что хочется рыдать. Хотя по игре мы не заслуживали поражения. Мы могли выиграть матч, сыграть вничью. У нас были моменты, но мы их не реализовали.

– В первом тайме ЛНЗ больше бил по воротам соперника. Олейник и Наумец имели возможность. Почему не удалось забить?

– Если бы мы знали почему. Где-то не хватило удачи, мастерства. Я думаю, что все это придет. Будет работа, тогда все придет.

– Вы видите перспективы для дальнейшего прогресса команды?

– Если бы мы их не видели, нас бы здесь не было.

В настоящее время ЛНЗ занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ. Команда одержала 1 победу и проиграла 4 матча.

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В статье: Юрий Дудник Металлист 1925 (Харьков) ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
УПЛ ТБ

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