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Тренер ЛНЗ после поражения от Металлиста 1925: Эмоции такие, что хочется рыдать
Дудник считает, что команда не заслуживала на поражение
ЛНЗ / Автор невідомий
Исполнял обязанности главного тренера ЛНЗ Юрий Дудник прокомментировал
– Какие у вас эмоции по возвращении в УПЛ в качестве главного тренера?
– При чем здесь мои эмоции? Главное эмоции команды. К сожалению, сегодня они такие, что хочется рыдать. Хотя по игре мы не заслуживали поражения. Мы могли выиграть матч, сыграть вничью. У нас были моменты, но мы их не реализовали.
– В первом тайме ЛНЗ больше бил по воротам соперника. Олейник и Наумец имели возможность. Почему не удалось забить?
– Если бы мы знали почему. Где-то не хватило удачи, мастерства. Я думаю, что все это придет. Будет работа, тогда все придет.
– Вы видите перспективы для дальнейшего прогресса команды?
– Если бы мы их не видели, нас бы здесь не было.
В настоящее время ЛНЗ занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ. Команда одержала 1 победу и проиграла 4 матча.
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