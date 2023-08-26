Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Колос — Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.08.2023
Удастся ли действующему чемпиону выйти в лидеры УПЛ?
shakhtar.com
После горячей перестрелки в Кривом Роге "Шахтер" должен быть готовым к любому результату. Именно поэтому матч в Ковалевке станет не только тестом на прочность для "Колоса", но и очередным испытанием для действующего чемпиона Украины. Тем более, что результаты обеих команд равны — две победы и две ничьи.
-
Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
УПЛ. 5 тур
Ковалевка. Стадион "Колос"
Арбитр в поле — Виталий Романов. Арбитр VAR — Дмитрий Бондаренко
“Колос” 15:00 “Шахтер”
Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — MEGOGO, Киевстар ТВ, Sweet TV, Setanta Sports
Новости "Колоса"
Ковалевцы пока что показывают просто невероятные результаты — в 4 турах УПЛ команда пропустила лишь 1 мяч. И это в условиях потери основного вратаря Евгения Волынца, однако его дублер Кирилл Фесюн показывает действительно качественную игру. Также стоит отметить качественную работу защитников Андрея Цурикова и Никиты Бурды: первый удачно работает на флангах и забивает, а второй надежно играет в обороне и ходит на стандарты. Все это делает "Колос" одной из трех команд, которые еще не почувствовали вкус поражения в этом сезоне.
Однако команда три дня назад вылетела из Кубка Украины, уступив в серии пенальти перволиговому "Мариуполю". Однако, в отличие от коуча "ЛНЗ", Ярослав Вишняк остается на своем месте и готовит команду к следующим поединкам.
В матче против "горняков" не сыграет еще один защитник Николай Золотов, который получил удаление в матче с "Рухом" и отбывает дисквалификацию.
Ориентировочный состав "Колоса": Фесюн, Цуриков, Бурда, Бондаренко, Болбат, Лучкевич, Ореховский, Богданов, Мякушко, Ильин, Безбородько
Новости "Шахтера"
В отличие от "Колоса", подопечные Патрика ван Леувена вряд ли довольны добытым результатом, ведь от действующего чемпиона Украины ожидали более удачного старта. Также стоит отметить проблемы с игровой дисциплиной: Артем Бондаренко второй раз подряд получил удаление (на этот раз в поединке с "Кривбассом"), также "красный свет" увидел перед собой Чигринский.
Еще один нюанс заключается в уходе в аренду в "Ворсклу" защитника Виктора Корниенко, однако на его место из сербского "Црвена Звезда" пришел Иракли Азарови. Игрок молодежной сборной Грузии присоединится к своему земляку Георгию Гочолейшвили, и в будущем оборона "Шахтера" будет иметь четкий кавказский акцент.
Также против "колосков" не выйдет Лассина Траоре, который восстанавливается после травмы. Зато в строй возвращается атакующий хав Георгий Судаков, и это однозначно добавит конструктива в игру "горняков".
Ориентировочный состав "Шахтера": Ризнык, Гочолеишвили, Матвиенко, Ракицкий, Топалов, Степаненко, Крыськив, Назарина, Судаков, Зубков, Сикан
“Колос”-”Шахтер”. Статистика личных встреч
В украинской Премьер-Лиге соперники провели 9 матчей, в которых 8 побед у “Шахтера” и один раз была зафиксирована ничья. Разница мячей 25-6 в пользу “горняков”.
“Колос”-”Шахтер”. Последние матчи команд
Как "Колос", так и "Шахтер" имеют две победы и две ничьи в рамках УПЛ. Ковалевцы получили положительные результаты в матчах против "Черноморца" и "Вереса", однако в Кубке Украины "Колос" остановился на стадии 1/16 финала.
"Шахтер" в рамках чемпионата с минимальным преимуществом обыграл "Металлист 1925" и "Александрию".
“Колос”-”Шахтер”. Турнирное положение команд
Обе команды находятся в топ-5 и победа как "Колоса", так и "Шахтера" выведет клуб в лидеры турнирной таблицы.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Рух
|4
|3
|1
|0
|8-3
|+5
|10
|0
|2
|Полесье
|5
|3
|0
|2
|8-4
|+4
|9
|0
|3
|Черноморец
|4
|3
|0
|1
|7-4
|+3
|9
|0
|4
|Колос
|4
|2
|2
|0
|5-1
|+4
|8
|0
|5
|Шахтер
|4
|2
|2
|0
|8-6
|+2
|8
|0
|6
|ФК Александрия
|5
|2
|1
|2
|3-5
|-2
|7
|0
|7
|Кривбасс
|4
|2
|1
|1
|8-5
|+3
|7
|0
|8
|Динамо
|3
|2
|0
|1
|10-6
|+4
|6
|0
|9
|Металлист 1925
|4
|2
|0
|2
|3-3
|0
|6
|0
|10
|Оболонь
|4
|1
|1
|2
|4-7
|-3
|4
|0
|11
|СК Днепр-1
|3
|1
|1
|1
|4-4
|0
|4
|0
|12
|Заря
|4
|1
|1
|2
|4-6
|-2
|4
|0
|13
|ЛНЗ
|5
|1
|0
|4
|4-7
|-3
|3
|0
|14
|Ворскла
|3
|1
|0
|2
|4-7
|-3
|3
|0
|15
|Верес
|4
|0
|1
|3
|2-7
|-5
|1
|0
|16
|ФК Минай
|4
|0
|1
|3
|2-9
|-7
|1
|0
“Колос”-”Шахтер”. Ставка и коэффициенты
“Колос”-”Шахтер”. Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа "Шахтера" 0:2. Несмотря на опыт ковалевцев, класс соперника довольно высок. Поэтому допустим, что статистика пропущенных голов для "Колоса" может несколько испортиться.
Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Столкнулись два L-39. В Воздушных Силах раскрыли детали крушения пилота с позывным Джус
- Усик – Дюбуа: Прогноз и анонс на главный поединок года для Украины
- Рух отсудил у 19-летнего футболиста 100 тысяч долларов за неправомерный разрыв контракта
- Звездный легионер Шахтера получил серьезную травму
- Жена Руслана Малиновского порадовала поклонников эффектным фото в купальнике. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка одноклубника Цыганкова и Довбика в Жироне. ФОТО