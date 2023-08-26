Колос — Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.08.2023

После горячей перестрелки в Кривом Роге "Шахтер" должен быть готовым к любому результату. Именно поэтому матч в Ковалевке станет не только тестом на прочность для "Колоса", но и очередным испытанием для действующего чемпиона Украины. Тем более, что результаты обеих команд равны — две победы и две ничьи.

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УПЛ. 5 тур

Ковалевка. Стадион "Колос"

Арбитр в поле — Виталий Романов. Арбитр VAR — Дмитрий Бондаренко

“Колос” 15:00 “Шахтер”

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Новости "Колоса"

Ковалевцы пока что показывают просто невероятные результаты — в 4 турах УПЛ команда пропустила лишь 1 мяч. И это в условиях потери основного вратаря Евгения Волынца, однако его дублер Кирилл Фесюн показывает действительно качественную игру. Также стоит отметить качественную работу защитников Андрея Цурикова и Никиты Бурды: первый удачно работает на флангах и забивает, а второй надежно играет в обороне и ходит на стандарты. Все это делает "Колос" одной из трех команд, которые еще не почувствовали вкус поражения в этом сезоне.

Однако команда три дня назад вылетела из Кубка Украины, уступив в серии пенальти перволиговому "Мариуполю". Однако, в отличие от коуча "ЛНЗ", Ярослав Вишняк остается на своем месте и готовит команду к следующим поединкам.

В матче против "горняков" не сыграет еще один защитник Николай Золотов, который получил удаление в матче с "Рухом" и отбывает дисквалификацию.

Ориентировочный состав "Колоса": Фесюн, Цуриков, Бурда, Бондаренко, Болбат, Лучкевич, Ореховский, Богданов, Мякушко, Ильин, Безбородько

Новости "Шахтера"

В отличие от "Колоса", подопечные Патрика ван Леувена вряд ли довольны добытым результатом, ведь от действующего чемпиона Украины ожидали более удачного старта. Также стоит отметить проблемы с игровой дисциплиной: Артем Бондаренко второй раз подряд получил удаление (на этот раз в поединке с "Кривбассом"), также "красный свет" увидел перед собой Чигринский.

Еще один нюанс заключается в уходе в аренду в "Ворсклу" защитника Виктора Корниенко, однако на его место из сербского "Црвена Звезда" пришел Иракли Азарови. Игрок молодежной сборной Грузии присоединится к своему земляку Георгию Гочолейшвили, и в будущем оборона "Шахтера" будет иметь четкий кавказский акцент.

Также против "колосков" не выйдет Лассина Траоре, который восстанавливается после травмы. Зато в строй возвращается атакующий хав Георгий Судаков, и это однозначно добавит конструктива в игру "горняков".

Ориентировочный состав "Шахтера": Ризнык, Гочолеишвили, Матвиенко, Ракицкий, Топалов, Степаненко, Крыськив, Назарина, Судаков, Зубков, Сикан

“Колос”-”Шахтер”. Статистика личных встреч

В украинской Премьер-Лиге соперники провели 9 матчей, в которых 8 побед у “Шахтера” и один раз была зафиксирована ничья. Разница мячей 25-6 в пользу “горняков”.

“Колос”-”Шахтер”. Последние матчи команд

Как "Колос", так и "Шахтер" имеют две победы и две ничьи в рамках УПЛ. Ковалевцы получили положительные результаты в матчах против "Черноморца" и "Вереса", однако в Кубке Украины "Колос" остановился на стадии 1/16 финала.

"Шахтер" в рамках чемпионата с минимальным преимуществом обыграл "Металлист 1925" и "Александрию".

“Колос”-”Шахтер”. Турнирное положение команд

Обе команды находятся в топ-5 и победа как "Колоса", так и "Шахтера" выведет клуб в лидеры турнирной таблицы.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Рух 4 3 1 0 8-3 +5 10 0 2 Полесье 5 3 0 2 8-4 +4 9 0 3 Черноморец 4 3 0 1 7-4 +3 9 0 4 Колос 4 2 2 0 5-1 +4 8 0 5 Шахтер 4 2 2 0 8-6 +2 8 0 6 ФК Александрия 5 2 1 2 3-5 -2 7 0 7 Кривбасс 4 2 1 1 8-5 +3 7 0 8 Динамо 3 2 0 1 10-6 +4 6 0 9 Металлист 1925 4 2 0 2 3-3 0 6 0 10 Оболонь 4 1 1 2 4-7 -3 4 0 11 СК Днепр-1 3 1 1 1 4-4 0 4 0 12 Заря 4 1 1 2 4-6 -2 4 0 13 ЛНЗ 5 1 0 4 4-7 -3 3 0 14 Ворскла 3 1 0 2 4-7 -3 3 0 15 Верес 4 0 1 3 2-7 -5 1 0 16 ФК Минай 4 0 1 3 2-9 -7 1 0

“Колос”-”Шахтер”. Ставка и коэффициенты

“Колос”-”Шахтер”. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Шахтера" 0:2. Несмотря на опыт ковалевцев, класс соперника довольно высок. Поэтому допустим, что статистика пропущенных голов для "Колоса" может несколько испортиться.

Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.