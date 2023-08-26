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Ротань: Проиграли Полесью по всем статьям. Не заслуживали даже ничьей
Тренер "Александрии" недоволен игрой своей подопечных
Фото: ФК Олександрія
Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал
– В начале чемпионата ваша команда мало забивает. С чем это связано?
– С мастерством, наверное. Забивают более искусные команды, они используют свои моменты. Что здесь можно сказать. Когда нет моментов, то нет голов, в первую очередь.
Мы проиграли сегодняшний матч по всем статьям. Мы не заслуживали даже ничьей. Единственное, что я хочу сказать, и я это сказал это ребятам: этот результат должен нас разозлить. Потому что невозможно играть в футбол, не отдаваясь на все 100%. Только 100% в тренировках, на 100% в игре. А дальше уже идут тактические схемы и так далее.
– Казалось, что вы играли слишком осторожно и опасались контратак соперника?
– Не сказал бы. Когда с первых минут проигрываешь борьбу... Это такой элемент футбола, где нужно вести мужскую борьбу за каждый мяч. Уверенности это не прибавляет, мы с первых минут совершили много ошибок. В общем, это все повлияло на результат.
Я не знаю, что случилось с нашим полем. Оно разлезлось. Это не под наш стиль игры, оно превратилось в болото, – рассказал наставник "Александрии".
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