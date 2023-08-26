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Ротань: Проиграли Полесью по всем статьям. Не заслуживали даже ничьей

Премьер-лига
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Тренер "Александрии" недоволен игрой своей подопечных

Ротань: Проиграли Полесью по всем статьям. Не заслуживали даже ничьей

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал поражение от "Полесья" в рамках 5-го тура УПЛ.

– В начале чемпионата ваша команда мало забивает. С чем это связано?

– С мастерством, наверное. Забивают более искусные команды, они используют свои моменты. Что здесь можно сказать. Когда нет моментов, то нет голов, в первую очередь.

Мы проиграли сегодняшний матч по всем статьям. Мы не заслуживали даже ничьей. Единственное, что я хочу сказать, и я это сказал это ребятам: этот результат должен нас разозлить. Потому что невозможно играть в футбол, не отдаваясь на все 100%. Только 100% в тренировках, на 100% в игре. А дальше уже идут тактические схемы и так далее.

– Казалось, что вы играли слишком осторожно и опасались контратак соперника?

– Не сказал бы. Когда с первых минут проигрываешь борьбу... Это такой элемент футбола, где нужно вести мужскую борьбу за каждый мяч. Уверенности это не прибавляет, мы с первых минут совершили много ошибок. В общем, это все повлияло на результат.

Я не знаю, что случилось с нашим полем. Оно разлезлось. Это не под наш стиль игры, оно превратилось в болото, – рассказал наставник "Александрии".

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В статье: Руслан Ротань ФК Александрия Полесье (Житомир)
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
26.08.2023 в 21:09
подавай в отставку как Кучер --бери пример и не позорься--физрук
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pofiq 50 (Олександрія)
26.08.2023 в 20:32
То вали нах. собрав всей непотріб, який нікому ненужен, хто ж буде грать..розігнав усю нормальну команду.
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