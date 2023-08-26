Александрия - Полесье 0:3. Мощная концовка волков. Видео обзор матча

В рамках 5-го тура чемпионата Украины "Полесье" уверенно победил "Александрию" со счетом 3:0. Подопечные Юрия Калитвинцева выдали мощный отрезок в конце поединка, забив сразу три гола в ворота команды Руслана Ротаня. Голами в составе новичка УПЛ отличились Назаренко, Макуана и Будковский. Эта победа стала третьей для "Полесья" в текущей кампании и команда в настоящее время занимает второе место в турнирной таблице (конкуренты провели на матч меньше). В свою очередь "Александрия" сейчас занимает шестую позицию.

УПЛ. 5-й тур. 26.08.2023

Александрия. Стадион "Ника"

Арбитр в поле — Максим Козиряцкий

"Александрия" — "Полесье" 0:3

Голы: Назаренко 77, Макуана 80, Будковский 88