  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Александрия - Полесье 0:3. Мощная концовка волков. Видео обзор матча
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александрия - Полесье 0:3. Мощная концовка волков. Видео обзор матча

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Подопечные Калитвинцева решили все во втором тайме

Александрия - Полесье 0:3. Мощная концовка волков. Видео обзор матча

Фото: УПЛ

Новина українською

В рамках 5-го тура чемпионата Украины "Полесье" уверенно победил "Александрию" со счетом 3:0. Подопечные Юрия Калитвинцева выдали мощный отрезок в конце поединка, забив сразу три гола в ворота команды Руслана Ротаня. Голами в составе новичка УПЛ отличились Назаренко, Макуана и Будковский. Эта победа стала третьей для "Полесья" в текущей кампании и команда в настоящее время занимает второе место в турнирной таблице (конкуренты провели на матч меньше). В свою очередь "Александрия" сейчас занимает шестую позицию.

УПЛ. 5-й тур. 26.08.2023
Александрия. Стадион "Ника"
Арбитр в поле — Максим Козиряцкий

"Александрия" — "Полесье" 0:3

Голы: Назаренко 77, Макуана 80, Будковский 88

По теме
yellow-arrow
Ворскла — Черноморец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
ЛНЗ - Металлист 1925 0:1. Обзор матча и видео гола
yellow-arrow
Минай - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.08.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Александрия Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде