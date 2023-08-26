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Александрия - Полесье 0:3. Мощная концовка волков. Видео обзор матча
Подопечные Калитвинцева решили все во втором тайме
Фото: УПЛ
В рамках 5-го тура чемпионата Украины "Полесье" уверенно победил "Александрию" со счетом 3:0. Подопечные Юрия Калитвинцева выдали мощный отрезок в конце поединка, забив сразу три гола в ворота команды Руслана Ротаня. Голами в составе новичка УПЛ отличились Назаренко, Макуана и Будковский. Эта победа стала третьей для "Полесья" в текущей кампании и команда в настоящее время занимает второе место в турнирной таблице (конкуренты провели на матч меньше). В свою очередь "Александрия" сейчас занимает шестую позицию.
УПЛ. 5-й тур. 26.08.2023
Александрия. Стадион "Ника"
Арбитр в поле — Максим Козиряцкий
Голы: Назаренко 77, Макуана 80, Будковский 88
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