Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛНЗ - Металлист 1925 0:1. Обзор матча и видео гола
Вторая подряд победа харьковской команды
Фото: УПЛ
В рамках 5-го тура УПЛ "Металлист 1925" в гостях минимально обыграл ЛНЗ. Единственный гол во встрече забил 30-летний нападающий харьковской команды Дмитрий Юсов. Эта победа стала второй подряд для подопечных Олега Голодюка в УПЛ. В свою очередь ЛНЗ потерпел уже четвертое поражение в текущей кампании.
УПЛ. 5-й тур. 26.08.2023
Черкассы. Стадион "Центральный"
Арбитр в поле – Ярослав Козик
Голы: Юсов 45
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Столкнулись два L-39. В Воздушных Силах раскрыли детали крушения пилота с позывным Джус
- Усик – Дюбуа: Где и когда смотреть чемпионский бой
- Погиб украинский пилот с позывным Джус
- Черноморец сыграет за лидерство, Цыганков и Довбик против победителя ЛЕ. Что смотреть на выходных
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка одноклубника Цыганкова и Довбика в Жироне. ФОТО
- Как сейчас выглядит и чем занимается легендарный Роналдиньо. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн