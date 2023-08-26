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ЛНЗ - Металлист 1925 0:1. Обзор матча и видео гола

Премьер-лига
(1 голосов)

Вторая подряд победа харьковской команды

ЛНЗ - Металлист 1925 0:1. Обзор матча и видео гола

Фото: УПЛ

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В рамках 5-го тура УПЛ "Металлист 1925" в гостях минимально обыграл ЛНЗ. Единственный гол во встрече забил 30-летний нападающий харьковской команды Дмитрий Юсов. Эта победа стала второй подряд для подопечных Олега Голодюка в УПЛ. В свою очередь ЛНЗ потерпел уже четвертое поражение в текущей кампании.

УПЛ. 5-й тур. 26.08.2023
Черкассы. Стадион "Центральный"
Арбитр в поле – Ярослав Козик

ЛНЗ – "Металлист 1925" 0:1

Голы: Юсов 45

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В статье: Металлист 1925 (Харьков) ЛНЗ (Черкассы)
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