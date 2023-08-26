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Ворскла — Черноморец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч Ворскла — Черноморец, Украинская Премьер-лига, 27 августа 2023

Ворскла — Черноморец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Воскресный календарь 5-го тура УПЛ закрывает матч, в котором "Ворскла" примет "Черноморец".

"Черноморец" начал сезон впечатляюще – 3 победы в 4 матчах, а в прошлом туре "моряки" еще и низложили "Динамо", закрепившись вверху таблице.

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У полтавчан дела не столь радужные – два поражения на старте сезона откинуло команду в подвал таблицы, однако победа в прошлом туре над "Вересом" позволила болельщикам полтавчан вздохнуть с некоторым облегчением.

В любом случае, мы уверены, что матч будет интересным.

Итак, смотрите первый матч 5-го тура УПЛ "Ворскла" - "Черноморец" в воскресенье, 27 августа.

Смотрите матч в прямом эфире на ОТТ-сервисах MEGOGO, Setanta Sports, Sweet.TV, Киевстар ТВ. Просмотр матча — бесплатный.

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Трансляція матчу Ворскла — Чорноморець
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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Ворскла" - "Черноморец" на UA-Футбол>>

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
26.08.2023 в 21:24
ГРИ выпускай Вакулу --он забьёт
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