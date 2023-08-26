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Ворскла — Черноморец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч Ворскла — Черноморец, Украинская Премьер-лига, 27 августа 2023
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Воскресный календарь 5-го тура УПЛ закрывает матч, в котором "Ворскла" примет "Черноморец".
"Черноморец" начал сезон впечатляюще – 3 победы в 4 матчах, а в прошлом туре "моряки" еще и низложили "Динамо", закрепившись вверху таблице.
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У полтавчан дела не столь радужные – два поражения на старте сезона откинуло команду в подвал таблицы, однако победа в прошлом туре над "Вересом" позволила болельщикам полтавчан вздохнуть с некоторым облегчением.
В любом случае, мы уверены, что матч будет интересным.
Итак, смотрите первый матч 5-го тура УПЛ "Ворскла" - "Черноморец" в воскресенье, 27 августа.
Смотрите матч в прямом эфире на ОТТ-сервисах MEGOGO, Setanta Sports, Sweet.TV, Киевстар ТВ. Просмотр матча — бесплатный.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью
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