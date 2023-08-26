Калитвинцев: Дисциплинированно в обороне. В атаке нужно лучше

Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев прокомментировал победу над "Александрией" в рамках 5-го тура УПЛ.

"Дуже дисциплинировано в обороне. В атаке нужно лучше. Однако три забитых мяча - это здорово. Ребята молодцы.

Между форвардами Будковским, Ариэльсоном и Макуаной еще нет идеального взаимопонимания. Есть индивидуальное мастерство. Очень мало времени они тренируются вместе.

Однако самое главное, что у этой команды есть будущее. Движемся дальше", - рассказал Калитвинцев.