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Калитвинцев: Дисциплинированно в обороне. В атаке нужно лучше
Наставник "волков" доволен игрой своих подопечных
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев прокомментировал
"Дуже дисциплинировано в обороне. В атаке нужно лучше. Однако три забитых мяча - это здорово. Ребята молодцы.
Между форвардами Будковским, Ариэльсоном и Макуаной еще нет идеального взаимопонимания. Есть индивидуальное мастерство. Очень мало времени они тренируются вместе.
Однако самое главное, что у этой команды есть будущее. Движемся дальше", - рассказал Калитвинцев.
После 5-ти туров новичок УПЛ имеет в своем активе 3 победы и 2 поражения.
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