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Калитвинцев: Дисциплинированно в обороне. В атаке нужно лучше

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "волков" доволен игрой своих подопечных

Калитвинцев: Дисциплинированно в обороне. В атаке нужно лучше

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев прокомментировал победу над "Александрией" в рамках 5-го тура УПЛ.

"Дуже дисциплинировано в обороне. В атаке нужно лучше. Однако три забитых мяча - это здорово. Ребята молодцы.

Между форвардами Будковским, Ариэльсоном и Макуаной еще нет идеального взаимопонимания. Есть индивидуальное мастерство. Очень мало времени они тренируются вместе.

Однако самое главное, что у этой команды есть будущее. Движемся дальше", - рассказал Калитвинцев.

После 5-ти туров новичок УПЛ имеет в своем активе 3 победы и 2 поражения.

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В статье: Юрий Калитвинцев ФК Александрия Полесье (Житомир)
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Источник:
УПЛ ТБ

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