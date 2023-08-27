Минай - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Минай" на неделе не участвовал в Кубке Украины, а "Заря" проводила изнурительный матч Лиги Европы. И в четверг уже у луганцев очередной еврокубковый матч, тогда как "Минай" будет спокойно готовиться к следующему поединку УПЛ. Смогут ли закарпатцы воспользоваться фактором свежести? Будет ли этот фактор иметь силу вообще?

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Узнаем в воскресенье, 27-го августа, в 13:00. Именно тогда на стадионе "Минай-Арена" состоится матч пятого тура "Минай" – "Заря". Смотреть можно прямо в этой новости.

УПЛ. Пятый тур. 27.08.2023

Минай. "Минай-Арена"

Арбитр в поле – Александр Афанасьев

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