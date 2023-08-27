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Минай - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Минай - Заря: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 27.07.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
"Минай" на неделе не участвовал в Кубке Украины, а "Заря" проводила изнурительный матч Лиги Европы. И в четверг уже у луганцев очередной еврокубковый матч, тогда как "Минай" будет спокойно готовиться к следующему поединку УПЛ. Смогут ли закарпатцы воспользоваться фактором свежести? Будет ли этот фактор иметь силу вообще?
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Узнаем в воскресенье, 27-го августа, в 13:00. Именно тогда на стадионе "Минай-Арена" состоится матч пятого тура "Минай" – "Заря". Смотреть можно прямо в этой новости.
УПЛ. Пятый тур. 27.08.2023
Минай. "Минай-Арена"
Арбитр в поле – Александр Афанасьев
"Минай" 13:00 "Заря"
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