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Минай - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Минай - Заря: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 27.07.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Минай - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

"Минай" на неделе не участвовал в Кубке Украины, а "Заря" проводила изнурительный матч Лиги Европы. И в четверг уже у луганцев очередной еврокубковый матч, тогда как "Минай" будет спокойно готовиться к следующему поединку УПЛ. Смогут ли закарпатцы воспользоваться фактором свежести? Будет ли этот фактор иметь силу вообще?

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Узнаем в воскресенье, 27-го августа, в 13:00. Именно тогда на стадионе "Минай-Арена" состоится матч пятого тура "Минай" – "Заря". Смотреть можно прямо в этой новости.

УПЛ. Пятый тур. 27.08.2023
Минай. "Минай-Арена"
Арбитр в поле – Александр Афанасьев

"Минай" 13:00 "Заря"

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В статье: Заря (Луганск) ФК Минай смотреть футбол онлайн
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