Усик: Я реально собираюсь играть в футбол. Моя цель – матч с Динамо

Украинский чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик прокомментировал серьезность своих намерений относительно футбольной карьеры после подписания контракта с "Полесьем":

“Я реально собираюсь играть – не просто играть на камеру, а реально тренироваться, быть на собрании, работать. Моя цель – игра с "Динамо".

По физике я вывезу. Смогу по всему полю бегать, стоять в обороне, отбирать мяч, забивать. А еще, прикинь, забью. Бах – и гол”, - сказал Усик в эфире MEGOGO.