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Усик: Я реально собираюсь играть в футбол. Моя цель – матч с Динамо
Амбициозные цели от боксера
Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий
Украинский чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик прокомментировал серьезность своих намерений относительно футбольной карьеры после подписания контракта с "Полесьем":
“Я реально собираюсь играть – не просто играть на камеру, а реально тренироваться, быть на собрании, работать. Моя цель – игра с "Динамо".
По физике я вывезу. Смогу по всему полю бегать, стоять в обороне, отбирать мяч, забивать. А еще, прикинь, забью. Бах – и гол”, - сказал Усик в эфире MEGOGO.
Напомним, что Усик подписал официальный контракт с "Полесьем" на один год.
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