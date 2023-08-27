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Колос - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Колос - Шахтер: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 27.07.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Колос - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Колос

UA-Футбол
Новина українською

"Колос" на старте сезона показывает очень хороший футбол. Недаром команда находится среди лидеров турнирной таблицы. Ковалевцы уже сыграли с "Рухом", который можно считать командой-открытием стартового отрезка. Но это испытание не сравнится с испытанием действующим чемпионом.

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Против "Шахтера" "Колос" сыграет в воскресенье, 27-го августа, в 15:00. Смотреть можно на ОТТ-платформах бесплатно в этой новости.

УПЛ. 5 тур
Ковалевка. Стадион "Колос"
Арбитр в поле — Виталий Романов. Арбитр VAR — Дмитрий Бондаренко

“Колос” 15:00 “Шахтер”

Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — MEGOGO, Киевстар ТВ, Sweet TV, Setanta Sports

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В статье: Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка) смотреть футбол онлайн
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