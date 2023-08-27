Колос - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Колос" на старте сезона показывает очень хороший футбол. Недаром команда находится среди лидеров турнирной таблицы. Ковалевцы уже сыграли с "Рухом", который можно считать командой-открытием стартового отрезка. Но это испытание не сравнится с испытанием действующим чемпионом.

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Против "Шахтера" "Колос" сыграет в воскресенье, 27-го августа, в 15:00. Смотреть можно на ОТТ-платформах бесплатно в этой новости.

УПЛ. 5 тур

Ковалевка. Стадион "Колос"

Арбитр в поле — Виталий Романов. Арбитр VAR — Дмитрий Бондаренко

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