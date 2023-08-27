Ворскла - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Очень интересный матч ожидает зрителей в Полтаве. "Черноморец" на старте сезона демонстрирует хорошие результаты и уверенную игру, а "Ворскла" страдает. Но по среднему классу это команды одного уровня. Потому возможны сюрпризы. Интересным будет также тренерское противостояние Скрипника и Григорчука.

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VBET Лига. 5-й тур

27 августа, Полтава, Стадион "Ворскла" имени Бутовского

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)

Видеотрансляция: MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол