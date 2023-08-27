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Ворскла - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Ворскла - Черноморец: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 27.07.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Ворскла - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

upl.ua

UA-Футбол
Новина українською

Очень интересный матч ожидает зрителей в Полтаве. "Черноморец" на старте сезона демонстрирует хорошие результаты и уверенную игру, а "Ворскла" страдает. Но по среднему классу это команды одного уровня. Потому возможны сюрпризы. Интересным будет также тренерское противостояние Скрипника и Григорчука.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Не пропустите в 17:00. Смотреть можно в этой новости бесплатно. Сигнал предоставлен ОТТ-платформами Украины.

Ворскла (Полтава) – Черноморец (Одесса)

VBET Лига. 5-й тур

27 августа, Полтава, Стадион "Ворскла" имени Бутовского

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)

Видеотрансляция: MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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Трансляція матчу Ворскла - Чорноморець
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В статье: Ворскла (Полтава) Черноморец (Одесса) смотреть футбол онлайн
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