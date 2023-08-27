Бурда: Календарь у Колоса тяжелый, много времени уходит на восстановление из-за погодных условий

Защитник "Колоса" Никита Бурда оценил старт команды в чемпионате, а также поделился мнениями о грядущем противостоянии с "Шахтером":

— Никита, в прошлом туре вы сыграли непростой матч против "Руха". Так получилось, что на данный момент это была встреча лидеров чемпионата. Как ты оценил бы эту игру для себя и команды?

— Если вспоминать эту игру, то результат 1:1 для нас более положительный, чем для "Руха". Они были ближе к победе, у них было больше моментов, и вообще, "Рух" как команда очень понравилась, очень добавили в этом сезоне. Игра была тяжелая, во-первых, было очень жарко. Арена "Львов" – специфический стадион, достаточно закрытый и в такую погоду там тяжело циркулирует воздух. Поэтому было физически тяжеловато. Во-вторых, у "Руха" много молодых игроков и видно, что они хорошо работали над физикой, в первом тайме лучше выглядели мы, а вот во втором тайме преимущество было уже за ними. Поэтому для нас ничья стала более положительным результатом, чем для них. В общем-то, хорошая игра была.

— Если у "Руха" много молодых игроков, то вы в это межсезонье собрали команду опытных ребят. Как приход такого количества мастеров повлиял на атмосферу в коллективе?

— Все хорошо, общаемся прекрасно, тепло общаемся в коллективе. Понятно, что мы все знакомы между собой, но теперь мы в одной команде и знакомимся ближе. Теперь надо показать хороший результат, именно он является мерилом того, хорошо ли у команды в плане атмосферы. Сезон все покажет, можно говорить, что все здорово, а результата не будет. А можно ничего не говорить и видеть результат. Здесь все покажет только финальная турнирная таблица.

- Следующая игра в чемпионате у вас против "Шахтера", на неделе была игра Кубка Украины. Насколько интенсивен такой график в начале сезона?

— Все хорошо, мы хорошо поработали на сборах, а играть матчи – это лучше, чем тренироваться. Конечно, если по себе посмотреть, мне немного тяжело переносить такое количество матчей, но не из-за нагрузки, а из-за погодных условий. Когда сильная жара, идет еще больше сил и организм нуждается в более тщательном восстановлении, чтобы ты был готов к следующему матчу. Календарь действительно нелегкий – "Рух", матч на Кубок, а затем "Шахтер". Но когда есть положительный результат, то и работать легче, и усталость переносится лучше, – сказал Бурда.