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Оболонь — Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч Оболонь — Кривбасс, Украинская Премьер-лига, 28 августа 2023
Фото: ФК Оболонь
"Кривбасс" в тяжелом поединке с "Шахтером" добыл важную ничью и с хорошим настроением едет на выезд в Киев. Смогут ли "пивовары" дать бой команде, которая удачно стартовала в УПЛ?
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Поединок "Оболонь" — "Кривбасс" состоится в понедельник, 28 августа, на стадионе "Оболонь Арена" в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00. Смотрите матч в прямом эфире на ОТТ-сервисах MEGOGO, Setanta Sports, Sweet.TV, Киевстар ТВ. Просмотр матча — бесплатный.
Также сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир. А после финального свистка вы сможете ознакомиться с аналитическим отчетом и посмотреть видеообзор с самыми интересными моментами матча.
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