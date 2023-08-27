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Оболонь — Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28.08.2023
Сможет ли "Кривбасс" получить 3 очка?
ФК "Оболонь"
"Пивовары" готовятся принять в гостях клуб, который сейчас находится на грани попадания в топ-5. Победа "Кривбасса" обеспечит ему место среди лидеров УПЛ, особенно учитывая поднятый боевой дух после драматического матча с "Шахтером", и подопечные Юрия Вернидуба сделают для этого все возможное. Поэтому этот поединок трудно назвать встречей середняков.
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Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
- “Оболонь” 19:00 “Кривбасс”
- Новости "Оболони"
- Новости "Кривбасса"
- “Оболонь”-”Кривбасс”. Статистика личных встреч
- “Оболонь”-”Кривбасс”. Последние матчи команд
- “Оболонь”-”Кривбасс”. Турнирное положение команд
- “Оболонь”-”Кривбасс”. Ставка и коэффициенты
- “Оболонь”-”Кривбасс”. Прогноз на матч от UA-Футбол
УПЛ. 5 тур
Киев. Стадион "Оболонь-Арена"
Арбитр в поле — Катерина Монзуль. Арбитр VAR — Анастасия Романюк
“Оболонь” 19:00 “Кривбасс”
Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — MEGOGO, Киевстар ТВ, Sweet TV, Setanta Sports
Новости "Оболони"
Дебютант УПЛ пока показывает довольно посредственный футбол, что отражается также на результатах команды — 1 победа и 1 ничья в четырех поединках. Однако именно получение трех очков добавляет положительной мотивации и уверенности "пивоварам", ведь им уже удалось обыграть серебряного призера прошлого сезона — "Днепр-1". Также стоит заметить успехи киевлян в Кубке Украины, где в 1/16 финала "Оболонь" со скрипом победила второлиговый "Звягель" 0:1.
Подопечные Валерия Иващенко подходят к этому матчу без потерь и с большим желанием добыть хороший результат.
Ориентировочный состав "Оболони": Федоривский, Осман, Вовкун, Приймак, Лукьянчук, Нагиев, Мороз, Черненко, Слободян, Краснопир, Тарануха
Новости "Кривбасса"
"Бело-красно-черные" хорошо начали сезон — две победы и одна ничья в 4 турах. Можно смело сказать, что подопечные Юрия Вернидуба сразу делают заявку на еврокубки, ведь они показывают добротный, силовой футбол. Именно это было заметно в последнем домашнем поединке против "Шахтера", который хозяева поля свели вничью 3:3.
Однако после этого матча криворожане остались без капитана — Дмитрий Хомченовский получил удаление после фола против Назарины в центре поля. Конечно, и без своего ключевого футболиста полузащиты Юрий Вернидуб найдет достойный вариант для замены. Однако у него есть и дополнительные проблемы, ведь в лазарете команды находятся сразу несколько игроков — Семенов, Якимец, Шевченко и Соса. Поэтому подбор стартового состава на гостевой матч в Киеве — задача не из легких.
Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецков, Дибанго, Илич, Бизимана, Задерака, Дебелко, Семотюк, Кожушко
“Оболонь”-”Кривбасс”. Статистика личных встреч
Всего эти команды встречались 6 раз. Трижды победу одерживала "Оболонь", дважды победу праздновал "Кривбасс", а еще один поединок завершился ничьей. Разница мячей 14-7 в пользу киевской команды.
“Оболонь”-”Кривбасс”. Последние матчи команд
Киевляне показывают футбол не лучшего качества, однако сезон только начинается и подопечные Валерия Иващенко могут побороться хотя бы за сохранение прописки в УПЛ.
При этом к команде Юрия Вернидуба претензий значительно меньше — его видение футбола заслуживает одобрения. Это также отражается и на полученных результатах.
“Оболонь”-”Кривбасс”. Турнирное положение команд
"Оболонь" находится близко к зоне вылета, тогда как "Кривбасс" имеет шансы войти в первую тройку в случае победы.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Рух
|4
|3
|1
|0
|8-3
|+5
|10
|0
|2
|Полесье
|5
|3
|0
|2
|8-4
|+4
|9
|0
|3
|Черноморец
|4
|3
|0
|1
|7-4
|+3
|9
|0
|4
|Колос
|4
|2
|2
|0
|5-1
|+4
|8
|0
|5
|Шахтер
|4
|2
|2
|0
|8-6
|+2
|8
|0
|6
|ФК Александрия
|5
|2
|1
|2
|3-5
|-2
|7
|0
|7
|Кривбасс
|4
|2
|1
|1
|8-5
|+3
|7
|0
|8
|Динамо
|3
|2
|0
|1
|10-6
|+4
|6
|0
|9
|Металлист 1925
|4
|2
|0
|2
|3-3
|0
|6
|0
|10
|Заря
|5
|1
|2
|2
|5-7
|-2
|5
|0
|11
|Оболонь
|4
|1
|1
|2
|4-7
|-3
|4
|0
|12
|СК Днепр-1
|3
|1
|1
|1
|4-4
|0
|4
|0
|13
|ЛНЗ
|5
|1
|0
|4
|4-7
|-3
|3
|0
|14
|Ворскла
|3
|1
|0
|2
|4-7
|-3
|3
|0
|15
|ФК Минай
|5
|0
|2
|3
|3-10
|-7
|2
|0
|16
|Верес
|4
|0
|1
|3
|2-7
|-5
|1
|0
“Оболонь”-”Кривбасс”. Ставка и коэффициенты
“Оболонь”-”Кривбасс”. Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа "Кривбасса" 0:1. Подопечные Юрия Вернидуба имеют положительный заряд после достойного отпора "Шахтеру", да и по классу эта команда выше "Оболони". Однако с учетом фактора домашнего поля для киевлян прогнозируем минимальное преимущество гостей.
Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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