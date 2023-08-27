Оболонь — Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28.08.2023

"Пивовары" готовятся принять в гостях клуб, который сейчас находится на грани попадания в топ-5. Победа "Кривбасса" обеспечит ему место среди лидеров УПЛ, особенно учитывая поднятый боевой дух после драматического матча с "Шахтером", и подопечные Юрия Вернидуба сделают для этого все возможное. Поэтому этот поединок трудно назвать встречей середняков.

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УПЛ. 5 тур

Киев. Стадион "Оболонь-Арена"

Арбитр в поле — Катерина Монзуль. Арбитр VAR — Анастасия Романюк

“Оболонь” 19:00 “Кривбасс”

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Новости "Оболони"

Дебютант УПЛ пока показывает довольно посредственный футбол, что отражается также на результатах команды — 1 победа и 1 ничья в четырех поединках. Однако именно получение трех очков добавляет положительной мотивации и уверенности "пивоварам", ведь им уже удалось обыграть серебряного призера прошлого сезона — "Днепр-1". Также стоит заметить успехи киевлян в Кубке Украины, где в 1/16 финала "Оболонь" со скрипом победила второлиговый "Звягель" 0:1.

Подопечные Валерия Иващенко подходят к этому матчу без потерь и с большим желанием добыть хороший результат.

Ориентировочный состав "Оболони": Федоривский, Осман, Вовкун, Приймак, Лукьянчук, Нагиев, Мороз, Черненко, Слободян, Краснопир, Тарануха

Новости "Кривбасса"

"Бело-красно-черные" хорошо начали сезон — две победы и одна ничья в 4 турах. Можно смело сказать, что подопечные Юрия Вернидуба сразу делают заявку на еврокубки, ведь они показывают добротный, силовой футбол. Именно это было заметно в последнем домашнем поединке против "Шахтера", который хозяева поля свели вничью 3:3.

Однако после этого матча криворожане остались без капитана — Дмитрий Хомченовский получил удаление после фола против Назарины в центре поля. Конечно, и без своего ключевого футболиста полузащиты Юрий Вернидуб найдет достойный вариант для замены. Однако у него есть и дополнительные проблемы, ведь в лазарете команды находятся сразу несколько игроков — Семенов, Якимец, Шевченко и Соса. Поэтому подбор стартового состава на гостевой матч в Киеве — задача не из легких.

Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецков, Дибанго, Илич, Бизимана, Задерака, Дебелко, Семотюк, Кожушко

“Оболонь”-”Кривбасс”. Статистика личных встреч

Всего эти команды встречались 6 раз. Трижды победу одерживала "Оболонь", дважды победу праздновал "Кривбасс", а еще один поединок завершился ничьей. Разница мячей 14-7 в пользу киевской команды.

“Оболонь”-”Кривбасс”. Последние матчи команд

Киевляне показывают футбол не лучшего качества, однако сезон только начинается и подопечные Валерия Иващенко могут побороться хотя бы за сохранение прописки в УПЛ.

При этом к команде Юрия Вернидуба претензий значительно меньше — его видение футбола заслуживает одобрения. Это также отражается и на полученных результатах.

“Оболонь”-”Кривбасс”. Турнирное положение команд

"Оболонь" находится близко к зоне вылета, тогда как "Кривбасс" имеет шансы войти в первую тройку в случае победы.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Рух 4 3 1 0 8-3 +5 10 0 2 Полесье 5 3 0 2 8-4 +4 9 0 3 Черноморец 4 3 0 1 7-4 +3 9 0 4 Колос 4 2 2 0 5-1 +4 8 0 5 Шахтер 4 2 2 0 8-6 +2 8 0 6 ФК Александрия 5 2 1 2 3-5 -2 7 0 7 Кривбасс 4 2 1 1 8-5 +3 7 0 8 Динамо 3 2 0 1 10-6 +4 6 0 9 Металлист 1925 4 2 0 2 3-3 0 6 0 10 Заря 5 1 2 2 5-7 -2 5 0 11 Оболонь 4 1 1 2 4-7 -3 4 0 12 СК Днепр-1 3 1 1 1 4-4 0 4 0 13 ЛНЗ 5 1 0 4 4-7 -3 3 0 14 Ворскла 3 1 0 2 4-7 -3 3 0 15 ФК Минай 5 0 2 3 3-10 -7 2 0 16 Верес 4 0 1 3 2-7 -5 1 0

“Оболонь”-”Кривбасс”. Ставка и коэффициенты

“Оболонь”-”Кривбасс”. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Кривбасса" 0:1. Подопечные Юрия Вернидуба имеют положительный заряд после достойного отпора "Шахтеру", да и по классу эта команда выше "Оболони". Однако с учетом фактора домашнего поля для киевлян прогнозируем минимальное преимущество гостей.

Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.