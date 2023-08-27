УПЛ. Минай - Заря 1:1. Когда победил футбол

В трех последних матчах против "Миная" "Заря" не одержала ни одной победы. Точнее, ни одной легитимной победы, ведь недавние 3:0 превратились в 0:3 из-за бюрократического ляпа. Вряд ли этого достаточно для того, чтобы говорить о принципиальном противостоянии. Но какая-то спортивная злость у "Зари" в преддверии этого матча должна была быть, тем более на фоне не слишком удачного старта в УПЛ.

У "Миная" старт тоже плохой, но это не неожиданность, а объективное положение вещей. Закарпатцам в этом сезоне очки придется выгрызать в каждом поединке. С таким намерением подопечные Шарана и вышли играть против "Зари", обладая на стартовом отрезке определенным преимуществом. По крайней мере, два удобных момента для взятия ворот были. Первый – у Твердохлеба, чей удар головой поймал Турбаевский. Второй – дальний удар Ралюченко, которому немного не хватило точности.

"Заря" тоже свой момент создала – к угловому подключился Джордан, организовав опасность. Вообще, футбол был динамичным и взаимно острым. Гости даже имели возможность использовать контратаки: все потому, что "Минай" смело владел мячом.

Логично, что такая игра не могла долго оставаться "сухой". Размочила счет "Заря", у которой на чужой половине хорошо поборолся Батагов, сбросив мяч под удар Волошину. Тот пробил безупречно. И сразу "Заря" могла удваивать преимущество, если бы Мичин воспользовался передачей Антюха. "Минай" на это ответил выходом Вишневского тет-а-тет с Турбаевским. Здесь в первую очередь нужно отмечать ошибку Снурницына, которого Лалатович упрекал за аналогичные ошибки и в матче со "Славией". Вишневский пробил неудачно, но для защиты луганчан это был сигнал.

В конце концов, эта защита таки "привезла" проблемы, когда Джордан сбил в собственной штрафной Твердохлеба. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что несколькими минутами раньше Джордан вместе с Горбачем создали очередную опасность у ворот Бандуры. Но закономерно, что счет стал не 0:2, а 1:1: пенальти реализовал Витенчук.

Такая приятная для нейтральных болельщиков картина (с активностью со стороны обеих команд) продолжалась вплоть до перерыва. "Минай" мог забить со штрафного, а "Заря" – на контратаке. Еще у хозяев был шанс имени Твердохлеба, когда мяч пролетел чуть выше перекладины. Достойный, очень достойный первый тайм.

Напряжение не спало и после перерыва. Напротив, как только игра возобновилась – возобновились и обоюдные атаки. Можно даже говорить, что "Минай" был более активным. После дальнего удара Дмитрука мяч просвистел мимо ворот, а с не менее острым ударом Витенчука справился Турбаевский.

И это без учета моментов, когда опасность возникала спонтанно. Например, когда после подач с фланга мяч мог залететь за шиворот вратарю "Зари". Было и такое. Но была опасность и от "Зари". Прежде всего, речь о моменте, когда Герерро, находясь в метрах от ворот, не попал по мячу.

С выходом панамца игра "Зари" заметно оживилась впереди. Но Герреро не везло (момент, когда после рикошета мяч срезался мимо дальнего угла), да и один в поле не воин.

В конце уже не было четкой структуры игры, но было желание до последней секунды. От обеих команд. Кораблин мог забить за "Минай", а Антюх - за "Зарю". Так что ничья здесь вполне закономерна. Ничья, за которой было приятно наблюдать. Победил футбол.

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

УПЛ. 5-й тур. 27.08.2023

Минай. "Минай-Арена"

Арбитр в поле – Александр Афанасьев

"Минай" - "Заря" 1:1

Голы: Виттенчук (пен.) 24 - Волошин 17

"Минай": Бандура - Солдат, Немчанинов, Ю. Кравчук, Булеза - Витенчук, Ралюченко (Кораблін 67) - Дмитрук, Твердохлеб, Гечев (Одарюк 67) - Вишневский (Рогозинский 77)

"Заря": Турбаевский - Кирюханцев, Джордан, Батагов, Снурницын (Дришлюк 46) - Горбач (Алефиренко 46), Мичин (Хахлев 72) - Антюх, Волошин (Чурко 62), Вантух - Бугай (Герреро 46)

Предупреждение: Вишневский 77 - Снурницын 39