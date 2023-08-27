Дебют Азарова и Козик в старте. Шахтер объявил основной состав на матч с Колосом

В матче пятого тура УПЛ "Колос" встретится с донецким "Шахтером". Главный тренер "горняков" Патрик ван Леувен выбрал стартовые одиннадцать на эту игру.

Ризнык – Гочолеишвили, Козик, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Назарина, Криськив, Зубков, Кащук, Сикан.

Для левого защитника Иракли Азарова этот матч станет дебютным в футболке "Шахтера". Также центребек Эдуард Козик во второй раз в этом сезоне сыграет с первых минут.

Матч начнется в 15.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию поединка.