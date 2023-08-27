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УПЛ. Колос — Шахтер 0:2. Победа с горьким привкусом

Премьер-лига
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(1 голосов)

"Шахтер" в меньшинстве удержал победу над "Колосом"

УПЛ. Колос — Шахтер 0:2. Победа с горьким привкусом

Любомир Сірський Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодняшний матч имел статус центрального, поскольку обе команды сейчас борются за лидерство в УПЛ. Однако он проходил в довольно печальный день - сегодня одновременно отмечают День шахтера и День города Донецка. Эта дата является болезненной для "горняков", которые мечтают вернуться на "Донбасс-Арену" и играть в украинском городе. Надеемся, что скоро это произойдет...

УПЛ. Колос — Шахтер 0:2. Победа с горьким привкусом - изображение 1

Как бы там ни было, но хозяева поля не собирались сдаваться перед классовым соперником и с первых секунд сделали ставку на живой, комбинационный футбол. Особо стоит отметить хорошую игру в обороне Каталина Кукоша — новичка команды из Молдовы. Он делал много черновой работы и не подпускал игроков атаки к воротам. "Шахтер" выглядел несколько обескровленным из-за ряда кадровых потерь, однако даже так он навязывал силовую борьбу и даже создавал моменты перед владениями Фесюна. Из-за этого пострадал правый вингер ковалевцев Лучкевич, который после стыка с Козиком начал прихрамывать. Поэтому к этому игроку было приковано особое внимание тренерского штаба, ведь Валерий является ценным игроком для "Колоса", но вскоре он смог полноценно продолжить поединок.

Класс соперника был более заметным и именно гости открыли счет — Зубков разрезал передачей защиту "колосков", а Назарина замкнул прострел Крыськива. Для Егора этот гол является дебютным в футболке донецкого "Шахтера", поэтому он должен добавить мотивации центрхаву.

УПЛ. Колос — Шахтер 0:2. Победа с горьким привкусом - изображение 2

В целом первый тайм однозначно был за "Шахтером": их комбинации приводили к большему количеству моментов, а прессинг давал хорошие результаты в первой трети и центре поля. Однако сильный дождь, который начался почти сразу после гола Назарины, стал дополнительным испытанием для обеих команд — игроки часто теряли равновесие (особенно стоит вспомнить падение Зубкова во время исполнения штрафного) и шли в болезненные стыки. Из-за этого Гочолейшвили жестко сфолил на капитане "Колоса" и получил прямую красную от Виталия Романова без лишних разговоров, а сам Андрей Богданов после стыка был вынужден уйти с поля. К счастью для дончан, Кащук сумел удвоить счет перед свистком на перерыв после передачи Крыськива.

УПЛ. Колос — Шахтер 0:2. Победа с горьким привкусом - изображение 3

После возобновления игры ковалевцы стали ходить в атаки значительно большими силами, действовать скученно и более позиционно. Это понятно, ведь команда уже не находилась в том положении, чтобы играть на длинных передачах. Буквально за 10 минут "Колос" создал пять острых моментов, каждый из которых мог стать голевым, однако реализация оставляла желать лучшего. Но активность была — и это наверняка стало результатом разговора с коучем в перерыве. Также сильно выросло количество угловых: подопечные Вишняка решили использовать все возможности для возвращения интриги. Два из них могли заканчиваться взятием ворот, однако Салабаю в обоих моментах помешал Ризнык, а удар через себя в случае успеха мог бы претендовать на гол тура. Из всей команды лучше всего действовал также Лучкевич, который свободно занял весь правый фланг и действовал как ему заблагорассудится. Для идеального поединка не хватало какого-то результативного действия.

УПЛ. Колос — Шахтер 0:2. Победа с горьким привкусом - изображение 4

Однако главную роль во второй 45-минутке играл дождь, из-за которого больше всего страдал "Шахтер" — Матвиенко, Степаненко и Судаков поочередно получили легкие повреждения “на ровном месте”. Казалось бы, привычные моменты с опорными ногами, однако не в действующей ситуации. Хорошо, что ван Леувен никуда не спешил и решил играть спокойнее. Именно поэтому на поле появились четыре новых игрока с большим акцентом на оборону. И несмотря на попытки гостей довести счет до разгромного, цифры на табло остались прежними.

"Горняки" победили соперника его же оружием — преимуществом в два мяча — а сам "Колос" получил первое поражение в этом сезоне. Однако проклятие продолжает преследовать подопечных Патрика ван Леувена — клуб из Донецка сейчас является абсолютным лидером УПЛ по количеству удалений. Также стоит ждать новостей из состояния дончан, ведь целый ряд футболистов получил легкие повреждения в ходе поединка. В любом случае, первая половина сезона будет сложной для действующего чемпиона. А сегодняшняя победа "Шахтера" была вполне закономерной, хоть и с горьким привкусом.

Фото: upl.ua и ФК "Шахтер"

УПЛ. 5-й тур. 27.08.2023
Ковалевка. Стадион "Колос"
Арбитр в поле – Виталий Романов. Арбитр VAR — Дмитрий Бондаренко

"Колос" — "Шахтер" 0:2

Голы: Назарина 25, Кащук 45+2

"Колос": Фесюн, Бондаренко, Кукош, Бурда, Цуриков, Богданов (Болбат 41), Ориховский, Лучкевич, Мякушко (Рангел 82), Безбородько (Салабай 46), Демченко (Велетень 60)

Запасные: Горох, Пахолюк, Черноморец, Милько, Болбат, Криворучко, Гусол, Велетень, Салабай, Рангел

"Шахтер": Ризнык, Азаров, Матвиенко, Козик (Ракицкий 64), Гочолейшвили, Степаненко (Кастильо 75), Кащук (Конопля 64), Крыськив, Назарина, Зубков (Вьюнник 64), Сикан (Судаков 64)

Запасные: Пузанков, Твардовский, Конопля, Фарина, Ракицкий, Кастильо, Швед, Судаков, Топалов, Невертон, Вьюнник, Келси

Предупреждение: Бурда 33, Судаков 89

Удаление: Гочолейшвили 38 (прямая красная)

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В статье: Премьер-лига Шахтер (Донецк) УПЛ Колос (Ковалевка)
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Комментарии (32)
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фрілансер (Львів)
27.08.2023 в 18:32
подивимся як двобої зійдуться Рух і Шахтар! там буде про що поговорити: і про суддівство. й про суддівство, й про схеми...
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0
0
Геродот (Винница)
27.08.2023 в 18:00
Такое впечатление, что команде то ли тренер не авторитет, то ли она просто забыла об игровой дисциплине. Умудрились за 5 туров получить 4 красные карточки. Причем Бондаренко дважды. Гочолейшвили не только сегодня схлопотал, но и в прошлых играх часто играл на грани красного фола. Пора наверное Леувену наводить тут порядок. Иначе скоро пол команды очутится вне игры. Сегодняшняя игра Шахтера, несмотря на победу, не впечатлила. Было много брака в передачах, пропускали атаки через фланги. Бросается в глаза недостаточная физическая готовность команды. Уже в середине второго тайма пешком ходил Зубков, почти незаметен был Сикан, их справедливо заменили. Многие игроки Шахтера почему-то постоянно скользили и падали. Хотя может надо было шипы в перерыве поменять из-за скользкого газона? Колос же не сумел воспользоваться численным преимуществом, хотя и старался. Команда нанесла по воротам 18 ударов против 9 у Шахтера, в том числе в створ - 9 против 3 у Шахтера. А голов ноль. Это говорит о недостаточном классе команды. Будем надеяться, что Леувен сумеет устранить проблемы в игре Шахтера, иначе в еврокубках будем отгребать по полной.
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+1
-1
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scorpius (Ck)
27.08.2023 в 18:07
Отгребать в еврокубках будем в любом случае, даже если б Йовичевича оставили. Там только мизерный шанс удачно сыграть с командой 4 корзины. Ну а с дициплиной да, проблемы серьезные, надеюсь, что когда физику подтянут их станет меньше.
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
27.08.2023 в 17:55
Недошахтеры ниачем. Стыдно. Кривбасс лучший!
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0
-4
fanatSD (донецк)
27.08.2023 в 17:56
слюни подотри недоношенный
Ответить
+3
0
Kondor (Веселе)
27.08.2023 в 18:04
Не обращай внимание на придурка.Его еще в детстве несколько раз роняли на пол.
+4
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.08.2023 в 18:05
один раз уронили, а скачет до сих пор
+2
0
oda1979 (Запорожье)
27.08.2023 в 18:14
Обтекай убогий. Твоя коррупционная помойка сдыхает. И это хорошо.
0
-3
fanatSD (донецк)
27.08.2023 в 18:37
вафля запорожская как там помойка металлург?ещё дышит?
0
0
avatar
scorpius (Ck)
27.08.2023 в 18:03
Ода, как только Шахтер вернется в родной Донецк играть на Донбасс Арену, я тебя первого предложу на роль клубного маскота, это точно твоё!
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.08.2023 в 18:04
"ма" - лишнее
+1
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
27.08.2023 в 18:31
Нах он там нужен, и так воздух не очень, а еще вонь добавиится
+1
0
Kondor (Веселе)
27.08.2023 в 17:30
Гiркий привкус? Це для кого? Для всiєi камарильi,що згуртувалась проти Шахтаря?
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+1
0
tolina-ystas (Краматорск)
27.08.2023 в 17:24
Совершенно очевидно,что Шахтёр не готов к сезону и прежде всего физически.Команда хрустальная,выворачивает ноги,не успевая в единоборствах получает красные.Травмы тоже этого же происхождения.При таком состоянии команды ожидать какой то стабильности не приходится.
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0
0
fanatSD (донецк)
27.08.2023 в 17:25
просто нужно время
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0
0
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scorpius (Ck)
27.08.2023 в 17:03
Список дел Шахтера на сегодня: 1. Не пропустить ++ 2. Выиграть ++ 3. Сыграть во 2-м тайме не хуже чем в 1-м -- 4. Закончить матч в полном составе -- 5. Надежно без ошибок отыграть в защите -- 6. Выпустить Ракицкого и отдать ему капитанскую повязку ++ 7. Победой поздравить болельщиков и родной город клуба с праздником ++
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+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.08.2023 в 17:04
8. выпустить деревянного сикана ++
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+1
0
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scorpius (Ck)
27.08.2023 в 17:04
Это уже на другом листике ))
+2
0
fanatSD (донецк)
27.08.2023 в 17:08
ещё бы вправить мозги бондаренко и гочолейшвили
Ответить
+2
0
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scorpius (Ck)
27.08.2023 в 17:10
Первому прописать лавку матчей на 5-6, второму отрабатывать защитные скилы
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.08.2023 в 17:12
в кк гоче виноват, по-моему, крыськив, который коряво скидывал мяч, а гоча помчался на всех парах своей горячей крови и получил такого же цвета картинку. все проблемы растут из плохой техники!
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.08.2023 в 18:07
Первому прописать лавку(с) - лавочные припарки)))
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.08.2023 в 17:31
9. продемонстрировать ризныку технику обводки в своей штрафной ++ (баран тупой!)
Ответить
0
0
avatar
scorpius (Ck)
27.08.2023 в 18:00
Чет я провтыкал эпизод похоже. Помню только момент когда Ризнык наоборот технично убрал колосянина.
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.08.2023 в 18:02
ну так это ж чревато
0
0
Kondor (Веселе)
27.08.2023 в 17:02
Но команда Ка-Ка проиграла, несмотря на все усилия всех заинтересованных сторон. Перечислять их надо?
Ответить
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.08.2023 в 17:03
пока, колос!))
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.08.2023 в 16:59
с победой! с днём шахтёра! с днём города!
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+3
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
27.08.2023 в 17:10
И тебя!
Ответить
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.08.2023 в 17:14
там ща город-побратим против денежного мешка играет - болеем за наших!))
0
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
27.08.2023 в 17:20
А кто из них побратим?))) Шефилд побратим, помню.
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.08.2023 в 17:28
шеффилд! они ж не денежный мешок)))
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