УПЛ. Колос — Шахтер 0:2. Победа с горьким привкусом

Сегодняшний матч имел статус центрального, поскольку обе команды сейчас борются за лидерство в УПЛ. Однако он проходил в довольно печальный день - сегодня одновременно отмечают День шахтера и День города Донецка. Эта дата является болезненной для "горняков", которые мечтают вернуться на "Донбасс-Арену" и играть в украинском городе. Надеемся, что скоро это произойдет...

Как бы там ни было, но хозяева поля не собирались сдаваться перед классовым соперником и с первых секунд сделали ставку на живой, комбинационный футбол. Особо стоит отметить хорошую игру в обороне Каталина Кукоша — новичка команды из Молдовы. Он делал много черновой работы и не подпускал игроков атаки к воротам. "Шахтер" выглядел несколько обескровленным из-за ряда кадровых потерь, однако даже так он навязывал силовую борьбу и даже создавал моменты перед владениями Фесюна. Из-за этого пострадал правый вингер ковалевцев Лучкевич, который после стыка с Козиком начал прихрамывать. Поэтому к этому игроку было приковано особое внимание тренерского штаба, ведь Валерий является ценным игроком для "Колоса", но вскоре он смог полноценно продолжить поединок.

Класс соперника был более заметным и именно гости открыли счет — Зубков разрезал передачей защиту "колосков", а Назарина замкнул прострел Крыськива. Для Егора этот гол является дебютным в футболке донецкого "Шахтера", поэтому он должен добавить мотивации центрхаву.

В целом первый тайм однозначно был за "Шахтером": их комбинации приводили к большему количеству моментов, а прессинг давал хорошие результаты в первой трети и центре поля. Однако сильный дождь, который начался почти сразу после гола Назарины, стал дополнительным испытанием для обеих команд — игроки часто теряли равновесие (особенно стоит вспомнить падение Зубкова во время исполнения штрафного) и шли в болезненные стыки. Из-за этого Гочолейшвили жестко сфолил на капитане "Колоса" и получил прямую красную от Виталия Романова без лишних разговоров, а сам Андрей Богданов после стыка был вынужден уйти с поля. К счастью для дончан, Кащук сумел удвоить счет перед свистком на перерыв после передачи Крыськива.

После возобновления игры ковалевцы стали ходить в атаки значительно большими силами, действовать скученно и более позиционно. Это понятно, ведь команда уже не находилась в том положении, чтобы играть на длинных передачах. Буквально за 10 минут "Колос" создал пять острых моментов, каждый из которых мог стать голевым, однако реализация оставляла желать лучшего. Но активность была — и это наверняка стало результатом разговора с коучем в перерыве. Также сильно выросло количество угловых: подопечные Вишняка решили использовать все возможности для возвращения интриги. Два из них могли заканчиваться взятием ворот, однако Салабаю в обоих моментах помешал Ризнык, а удар через себя в случае успеха мог бы претендовать на гол тура. Из всей команды лучше всего действовал также Лучкевич, который свободно занял весь правый фланг и действовал как ему заблагорассудится. Для идеального поединка не хватало какого-то результативного действия.

Однако главную роль во второй 45-минутке играл дождь, из-за которого больше всего страдал "Шахтер" — Матвиенко, Степаненко и Судаков поочередно получили легкие повреждения “на ровном месте”. Казалось бы, привычные моменты с опорными ногами, однако не в действующей ситуации. Хорошо, что ван Леувен никуда не спешил и решил играть спокойнее. Именно поэтому на поле появились четыре новых игрока с большим акцентом на оборону. И несмотря на попытки гостей довести счет до разгромного, цифры на табло остались прежними.

"Горняки" победили соперника его же оружием — преимуществом в два мяча — а сам "Колос" получил первое поражение в этом сезоне. Однако проклятие продолжает преследовать подопечных Патрика ван Леувена — клуб из Донецка сейчас является абсолютным лидером УПЛ по количеству удалений. Также стоит ждать новостей из состояния дончан, ведь целый ряд футболистов получил легкие повреждения в ходе поединка. В любом случае, первая половина сезона будет сложной для действующего чемпиона. А сегодняшняя победа "Шахтера" была вполне закономерной, хоть и с горьким привкусом.

Фото: upl.ua и ФК "Шахтер"

УПЛ. 5-й тур. 27.08.2023

Ковалевка. Стадион "Колос"

Арбитр в поле – Виталий Романов. Арбитр VAR — Дмитрий Бондаренко

"Колос" — "Шахтер" 0:2

Голы: Назарина 25, Кащук 45+2

"Колос": Фесюн, Бондаренко, Кукош, Бурда, Цуриков, Богданов (Болбат 41), Ориховский, Лучкевич, Мякушко (Рангел 82), Безбородько (Салабай 46), Демченко (Велетень 60)

Запасные: Горох, Пахолюк, Черноморец, Милько, Болбат, Криворучко, Гусол, Велетень, Салабай, Рангел

"Шахтер": Ризнык, Азаров, Матвиенко, Козик (Ракицкий 64), Гочолейшвили, Степаненко (Кастильо 75), Кащук (Конопля 64), Крыськив, Назарина, Зубков (Вьюнник 64), Сикан (Судаков 64)

Запасные: Пузанков, Твардовский, Конопля, Фарина, Ракицкий, Кастильо, Швед, Судаков, Топалов, Невертон, Вьюнник, Келси

Предупреждение: Бурда 33, Судаков 89

Удаление: Гочолейшвили 38 (прямая красная)