Кузык: Рад возможности поработать с Вернидубом, это сильный специалист

Новичок "Кривбасса" Денис Кузык рассказал о своем переходе в криворожский клуб.

"У меня был действующий контракт с "Динамо", должен был ехать с ними на сборы, но в последний момент все изменилось. Агент предложил вариант с "Кривбассом". Я сразу согласился, ведь знаю, что это очень хороший амбициозный клуб.

Рад присоединиться к новой команде. Сделаю все от себя зависящее, чтобы помочь "Кривбассу" достичь высоких позиций в новом сезоне. Также рад, что у меня есть возможность поработать под руководством Юрия Вернидуба. Это сильный специалист, эмоциональный человек, постоянно заряженный на победу.

К тому же здесь классный коллектив все нравится. Меня хорошо приняли, я сразу влился в коллектив, теперь только вперед и работать", – сказал Кузик.