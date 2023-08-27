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Кузык: Рад возможности поработать с Вернидубом, это сильный специалист
Игрок недавно присоединился к "Кривбассу"
Сайт ФК "Динамо"
Новичок "Кривбасса" Денис Кузык рассказал о своем переходе в криворожский клуб.
"У меня был действующий контракт с "Динамо", должен был ехать с ними на сборы, но в последний момент все изменилось. Агент предложил вариант с "Кривбассом". Я сразу согласился, ведь знаю, что это очень хороший амбициозный клуб.
Рад присоединиться к новой команде. Сделаю все от себя зависящее, чтобы помочь "Кривбассу" достичь высоких позиций в новом сезоне. Также рад, что у меня есть возможность поработать под руководством Юрия Вернидуба. Это сильный специалист, эмоциональный человек, постоянно заряженный на победу.
К тому же здесь классный коллектив все нравится. Меня хорошо приняли, я сразу влился в коллектив, теперь только вперед и работать", – сказал Кузик.
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