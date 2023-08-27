Главный тренер Зари Лалатович решил уйти в отставку

Главный тренер луганской "Зари" Ненад Лалатович принял решение уйти со своего поста. Об этом он заявил после матча пятого тура УПЛ с "Минаем", в котором его подопечные сыграли вничью.

На пресс-конференции в Ужгороде Лалатович сказал, что не оправдывает ожидания, которые были от него. И сам не оправдывает ожиданий от себя. Обещает отказаться от компенсации, будет говорить с президентом по этой теме, сообщает журналист UA-Футбол Игорь Семйон со стадиона в Минае.

Также он добавил, что то, что команда пока демонстрирует – ее максимум, и он не может дать больше.

За пять сыгранных туров УПЛ "Заря" завоевала пять очков. Сейчас луганчане идут на 10-м месте в чемпионате Украины. Также параллельно команда выступает в еврокубках: в первом матче плей-офф раунда квалификации Лиги Европы "Заря" уступила "Славии" со счетом 0:2.