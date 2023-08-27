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Главный тренер Зари Лалатович решил уйти в отставку

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Заявил, что не может команде дать большего

Главный тренер Зари Лалатович решил уйти в отставку

фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер луганской "Зари" Ненад Лалатович принял решение уйти со своего поста. Об этом он заявил после матча пятого тура УПЛ с "Минаем", в котором его подопечные сыграли вничью.

На пресс-конференции в Ужгороде Лалатович сказал, что не оправдывает ожидания, которые были от него. И сам не оправдывает ожиданий от себя. Обещает отказаться от компенсации, будет говорить с президентом по этой теме, сообщает журналист UA-Футбол Игорь Семйон со стадиона в Минае.

Также он добавил, что то, что команда пока демонстрирует – ее максимум, и он не может дать больше.

За пять сыгранных туров УПЛ "Заря" завоевала пять очков. Сейчас луганчане идут на 10-м месте в чемпионате Украины. Также параллельно команда выступает в еврокубках: в первом матче плей-офф раунда квалификации Лиги Европы "Заря" уступила "Славии" со счетом 0:2.

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В статье: Заря (Луганск) Ненад Лалатович
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Комментарии (6)
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alexrico11 (Кривий Ріг)
27.08.2023 в 16:23
с самого начала было понятно что ненада назначать Ненада Лалатовича
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oda1979 (Запорожье)
27.08.2023 в 16:19
Кривбасс чемпион!
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Грязный Гаррик (C)
27.08.2023 в 16:01
))) Хороший спец
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Romerik (YNWA)
27.08.2023 в 15:56
Ахах. На що геллєр надіявся, коли брав цю голову на посаду. Він змінює клуби скоріше, чим той в туалет ходить
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Romanik2806 (Киев)
27.08.2023 в 16:11
Просто в клуб треба брать не тільки гравців Шаблія на безкоштовній основі, але колись і на трансферний ринок виходить. А то кожний сезон пів команди уходить і нова пачка приходить. Короче кожний сезон з гавна роблять кулю. Геллер накінець поплатився за своє нікчемне управління.
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+1
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alexrico11 (Кривий Ріг)
27.08.2023 в 16:25
Згоден. Це повинно було статися. Вже скільки років кожного літа змінюється пів команди, а Зоря постійно на висоті. І от цей час настав.
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