Лалатович: К сожалению, буду уезжать из Украины. Пусть клуб найдет нового тренера

Главный тренер луганской "Зари" Ненад Лалатович прокомментировал результат матча с "Минаем" (1:1) в рамках УПЛ и сообщил о своем уходе из клуба:

"Поздравляю обе команды с игрой. Очень тяжело было играть при такой жаре. Нам было очень тяжело после "Славии", ведь были переезды из Чехии в Польшу, из Польши в Чехию, в Словакию, потом домой. Вчера не сумели потренироваться даже, потому что стадион "Авангард" был забронирован. Клуб решил продать Русина в тяжелое для команды время. Многие игроки ушли из команды, Бутко и Данченко травмированы, Русина, повторюсь, продали. Не хватает этих четырех игроков, чтобы "Заря" была хотя бы на том уровне, что раньше.

Команде нужны еще быстрые игроки: два игрока в центр поля, также – в оборону. Чтобы мы могли играть в более атакующий футбол, как в Европе играют. Мы в Польше во время подготовительного цикла имели 13-14 игроков в своем расположении. Но от меня все равно были ожидания. Я сам от себя ждал чего-то. Мне очень нравится украинский чемпионат и Украина вообще. Я приехал не ради денег, я хотел быть рядом с Украиной, с ее народом.

Уверен, если бы в начале сбора у нас было 20 игроков, будь те игроки, которых я хотел видеть, мы были бы лучше готовы к чемпионату. Из пяти матчей – две ничьи, два поражения, одна победа. Наверное, я уйду из украинского футбола, нужно будет разговаривать с президентом. Когда я приехал сюда, я не приехал ради денег. Я люблю Украину, украинский народ, буду до конца с вами. Не жалею, что приехал сюда. Хочу показать, что я большой человек, поэтому я отказываюсь от трех зарплат, от компенсации и поеду домой. Благодарю всех.

Приехал в Украину, потому что я был всегда с Украиной. Так будет и дальше. Я рядом с вашим народом. Желаю вам улыбок, как это было у вас раньше. Надо разговаривать с президентом. Потому что эта команда слабее, чем та, что была здесь раньше.

Герреро долго не играл, Русин не играет. Многие игроки травмированы. На данный момент это максимум этой команды. Еще раз всем спасибо, к сожалению, я буду уезжать из Украины. Сначала я был уверен, что смогу достичь здесь лучших результатов, но уже есть так, как есть. Я приехал не ради денег, так что не буду требовать всех обязательств, которые у клуба есть передо мной по контракту. Я тоже недоволен результатом, поэтому пусть клуб ищет нового тренера. А я, возможно, найду новую команду в Украине", - сказал тренер.