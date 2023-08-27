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Шахтер получил четвертое удаление за пять туров УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Сегодня красную получил Гочолеишвили

Шахтер получил четвертое удаление за пять туров УПЛ

shakhtar.com

Новина українською

На 38-й минуте матча УПЛ "Колос" - "Шахтер" защитник "горняков" Гиорги Гочолеишвили получил прямую красную карточку за грубый фол против Андрея Богданова. 33-летнего капитана пришлось заменить.

Это удаление уже третье для игроков "Шахтера" в этом сезоне УПЛ. Ранее дважды красную получал полузащитник Артем Бондаренко и однажды Дмитрий Чигринский.

Несмотря на игру в меньшинстве, на 45+2-й минуте "горняки" удвоили свое преимущество – голом отличился Алексей Кащук.

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В статье: Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка) Георгий Гочолейшвили
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Комментарии (2)
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Kondor (Веселе)
27.08.2023 в 16:59
Если будут говорить,что Романов лучший судья для Шахтера,то это простите утка
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0
0
Nevermore (Донецк)
27.08.2023 в 16:41
г о в н о клуб держит марку!
Ответить
0
-1

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