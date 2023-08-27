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Шахтер получил четвертое удаление за пять туров УПЛ
Сегодня красную получил Гочолеишвили
shakhtar.com
На 38-й минуте матча УПЛ "Колос" - "Шахтер" защитник "горняков" Гиорги Гочолеишвили получил прямую красную карточку за грубый фол против Андрея Богданова. 33-летнего капитана пришлось заменить.
Это удаление уже третье для игроков "Шахтера" в этом сезоне УПЛ. Ранее дважды красную получал полузащитник Артем Бондаренко и однажды Дмитрий Чигринский.
Несмотря на игру в меньшинстве, на 45+2-й минуте "горняки" удвоили свое преимущество – голом отличился Алексей Кащук.
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Комментарии (2)
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Kondor (Веселе)
27.08.2023 в 16:59
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Nevermore (Донецк)
27.08.2023 в 16:41
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