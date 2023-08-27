Шахтер получил четвертое удаление за пять туров УПЛ

На 38-й минуте матча УПЛ "Колос" - "Шахтер" защитник "горняков" Гиорги Гочолеишвили получил прямую красную карточку за грубый фол против Андрея Богданова. 33-летнего капитана пришлось заменить.

Это удаление уже третье для игроков "Шахтера" в этом сезоне УПЛ. Ранее дважды красную получал полузащитник Артем Бондаренко и однажды Дмитрий Чигринский.

Несмотря на игру в меньшинстве, на 45+2-й минуте "горняки" удвоили свое преимущество – голом отличился Алексей Кащук.